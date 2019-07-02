“Sivas Katliamı’nı gerçekleştirenler ödüllendirildi”

BERKAY SAĞOL

İzmir’de Alevi kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, 26 yıl önce Sivas Madımak Oteli’nde katledilen 33 aydını andı. Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirilen kitlesel anmanın ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı grup adına PSAKD Çeşme Şube Başkanı Sedat Mutlu okudu.

26 yıl önce Sivas’da aydınların, yazarların, kadınların, gençlerin ve sanatçıların aralarında olduğu 33 insanın tekbirler eşliğinde devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildiğini belirten Mutlu, “Sivas Katliamın’da medyanın etkinliğe katılanları günlerce hedef gösterdiği, gericilerin haftalar öncesinden bildiriler dağıtıp kıyam ve katliam çağrıları yaptı. Gerici katil güruh ‘kahrolsun laiklik, şeriat isteriz’, ‘Şeriat gelecek zulüm bitecek’ gibi sloganlar ve tekbirler eşliğinde otele yönelip kolluk güçlerinin gözü önünde katliamı gerçekleştirdiler” dedi.

“KATİLLERİN ÇOĞU CEZA ALMADI”

Sivas Katliamı’nı gerçekleştirenlerin AKP tarafından milletvekili, bakan hatta Anayasa Mahkemesi üyesi yapılarak adeta ödüllendirildiklerini vurgulayan Mutlu, “Uzun süren yargılamalar sonucu bu katillerin çoğu ceza almadı ya da çok küçük cezalarla kurtuldular. Bir kısmı da arama kararlarına rağmen ellerini kollarını sallayarak yurtdışına çıktılar. Daha sonra bu katiller zaman aşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldu. Dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı ise bu karar için ‘Hayırlı olsun’ dedi” şeklinde konuştu.

AKP’nin tehdit ve baskıyla toplumu sindirmeye çalıştığına dikkat çeken Mutlu, “AKP’nin kurduğu yeni devletin tekçilik üzerine inşa edildiği ve bu tekçi iktidara karşı güçlü demokrasi mücadelesinin verilmesi gerektiği üzerinde durulan açıklamada, AKP iktidarı son yerel seçim sonuçlarından da açık bir şekilde görülebileceği gibi halk desteğini hızla kaybetmektedir” ifadelerini kullandı.

“KİŞİLER ALEVİ KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK ZORUNDA KALIYOR”

Aleviler üzerindeki asimilasyon politikalarının devam ettiğine dikkat çeken Mutlu, “Kutsal mekânlarımız ya çeşitli şekillerde yok ediliyor ya da çeşitli gerekçelerle elimizden alınarak siyasal İslamcı yapılara teslim ediliyor. Cemevlerimiz tanınmıyor. Alevi çocuklarına zorla din dersleri dayatılıyor. Dersim, Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarının üzeri devlet tarafından ısrarla örtülüyor. Alevi köylerine zorla cami yapılıyor. Cami olmayan köylerimize hizmet götürülmüyor. Kamuda ayrımcılığa uğruyoruz. Gençlerimiz Alevi kimliklerinden dolayı işe alınmıyorlar. Birçok insanımız baskı ve ayrımcılıktan dolayı toplumsal yaşamda Alevi kimliğini gizlemek zorunda kalıyor. Diyanet siyasetin emrine girmiştir” diye konuştu.