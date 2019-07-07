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07.07.2019
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Sivas’a gelen mevsimlik tarım işçileri kimyasal ilaçtan zehirlendi: 3 işçinin durumu ağır

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Sivas’ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 15 mevsimlik tarım işçisi hastanelere kaldırıldı. 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Ulaş ilçesi Bostanya köyünde pancar tarlasında çapa yapan 15 tarım işçisi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile önce Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Burada yapılan müdahalenin ardından 15 işçi, Sivas’taki hastanelere sevk edildi. İşçilerden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pancar tarlasında çalışmak üzere Diyarbakır’dan Sivas’a gelen mevsimlik işçilerin, kimyasal ilaçlama yapılan tarlada çalıştıktan sonra rahatsızlandıkları belirtildi. 

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