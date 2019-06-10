Sivas’ta aile sağlığı merkezine 36 kurşun sıkıldı

Sivas’ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanan aile sağlığı merkezinde hasar oluştu.

Sabah mesaiye giden sağlık çalışanları, Sivas’taki Huzur Mahallesi’nde bulunan Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının dış cephesinde kurşun izleri gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisler yaptıkları incelemede cam, duvar ve merdiven korkuluklarında 36 kurşun izine rastladı. Kurşunların merkezde görevli doktorun odasına da isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.