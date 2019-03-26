Sivas’ta silahlı kavga: 6 yaralı

Sivas’ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi PTT Başmüdürlüğü önünde, Fazlı E. (49) ile Özkan K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fazlı E’nin tabancayla ateş etmesi üzerine Özkan K. de bıçakla saldırdı. Fazlı E. boynundan bıçaklandı, Özkan K. de ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Bu sırada Fazlı E’nin silahından çıkan mermiler caddede yürüyen Soner Y. (22), Murat E. (49), Şahin K. (69) ve Hüseyin A’nın (49) ayaklarına isabet etti.

Fazlı E’nin elinden silahı, olay yerinden tesadüfen geçen askerler aldı.

Durumu ağır olan Fazlı E. ile diğer yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.