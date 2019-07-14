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14.07.2019
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Sivas’taki İstiklal Caddesi’nin adı Mursi Caddesi olarak değiştirildi

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Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun temellerinin atıldığı 4 Eylül Kongresine ev sahipliği yapan Sivas’ta, AKP’li Belediye tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Belediye, İstiklal Caddesi’nin adını “Şehit Muhammed Mursi Caddesi” olarak değiştirdi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, 50 yıllık İstiklal Caddesi’ne, yargılandığı mahkeme salonunda ölen Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin adının verilmesi, STK’ların tepkisini çekti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Belediye Meclisi toplantısında alınan isim değişikliği kararı onay için Valilik’e gönderildi.

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