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19.06.2019
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Siverek’teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Siverek ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi

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Urfa’nın Siverek ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı katliamda iki kişi daha tutuklandı. 

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede tedavileri tamamlanan Bülent ve Serhat Ferman İzol’ün ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Zanlıların adliyeye getirilmeleri sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adliye binasına çıkan bütün yollar kapatılırken, özel harekat polisleri çatılarda nöbet tuttu.

Siverek ilçesinde 5 gün önceki silahlı katliamda 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Cihan İzol, Yusuf Rojhat İzol ve Mehmet Metin İzol tutuklanmıştı. 

Kaynak:AA

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