Siverek’teki katliamda AKP’li vekil iddiası: 6 kişi hayatını kaybetti

Dilan Esen

Siverek’te yaşanan katliamdan hemen önce jandarmanın öldürülen ailenin evinde silah araması yaptığı, aramadan sonra da eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşi Cihan İzol’un bir grupla birlikte silahlı baskın düzenlediği iddia edildi.

Öte yandan katliamda yaralı kurtulan Mehmet Metin İzol ve Yusuf Rojhat İzol tutuklandı. Olayın şahitlerinden olan ve ailesi öldürülen Yekbun İzol sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan olayın sorumlusu olarak eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşleri Cihan İzol, Medeni İzol, Cemal İzol, Bülent İzol ve Ferman İzol’u gösterdi.

Ailesinin bir çatışma sonucu öldürülmediğini ve katledildiğini söyleyen Serdar İzol, olay günü 4 araba, bir traktör ve 12 kişiyle evlerine saldırıldığını açıkladı. Yaşanan olayda eşini ve oğlunu kaybeden Serdar İzol, amcasının oğulu eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol ile öldürülen Hakkı İzol’un aralarında yıllardır toprak kavgasını olduğunu ekledi.

İlginizi çekebilir: Siverek'teki katliama ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Köyü istiyor

Serdar İzol “Hakkı İzol’un bütün tapularını kaçak olduğu için Zülfikar İzol kendi üzerine almıştı. Daha önce Zülfikar İzol, bahsedilen topraklara 20 bin kök Hint keneviri ekmişti ve suçu da Mehmet İzol’un oğlu Ferit İzol üstlenmişti. Zülfikar İzol köyün kendisinde kalmasını istiyor” dedi.

Serdar İzol, “Hakkı İzol ve eşinin darp edildiğini gören benim eşim Meral İzol ve oğlum Mustafa Serhat İzol onları ayırmaya gidince saldırganlar tarafından darp ediliyorlar ve sonrasında 4’ü de öldürülüyor” diye konuştu. Serdar İzol, “Benim diğer oğullarım Yusuf ve Mehmet saldırganlar kaçarken arkalarından av tüfeğiyle ateş ediyor. Cemal ve Cihan İzol yaralanan arkadaşlarını hastaneye götürürken, yoldaki 2 genci arabayla vurup öldürüyor” diye ekledi.

Can güvenliğimiz yok

2 oğlunun tutuklandığını belirten Serdar İzol, “Bizim şu anda can güvenliğimiz yok. Askerler gündüz geliyor bizi korumak için ancak gece olunca gidiyor. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Bülent İzol da Hakkı İzol’u taş ve sopayla darp edenlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda Zozan İzol, Mustafa Serhat, Meral İzol ve Hakkı İzol yaşamını yitirdi. Rıdvan Buluş, Serdar Delen’in ise olay sonrası bölgeyi terk edenlerin otomobilinin çarpması sonucu öldüğü öne sürüldü. Olayda Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise çeşitli yerlerinden yaralandı.