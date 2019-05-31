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31.05.2019
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Siyanüre tepki gösterenler toplantıdan atılmak istendi

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Fatsa’da siyanürle altın işletmeciliği kapasite artırımı için yaptığı “halkı bilgilendirme toplantısı” tepki çekti.

Fatsa-Ünye sınırında Yukarıbahçeler’de beş yıldır Altıntepe Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen siyanürle altın ayrıştırması işletmesi kapasite artırmaya çalışıyor. Kapasite artırımı için başlatılan “halkı bilgilendirme toplantısı”na Ordu Çevre Derneği, Fatsa ADD temsilcileri ve çevre mahallelerden yurttaşlar katıldı. Toplantıda şirket yöneticileri ve işçilerinin yoğunluğu dikkat çekti. Şirket mühendisinin yaptığı sunumdan sonra katılımcıların soruları ve konuşmaları sırasında karşılıklı atışmaların başlaması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisi toplantıdan atma tehdidinde bulunması da tepkiye neden oldu.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül söz alarak, “Bu şirket beş yıldır burada 14 yıl daha burada olacağını belli eden ÇED girişimi var. Bu şu demektir 50-60 yıl daha burada. Maden çevresindeki köylerin yok olacağı, göç edileceği anlamına geliyor. Çıkan altın binlerce ton olsa da yasa gereği çıkarılan altının şirketin bildirmiş olduğu oranın yüzde biri devlete vergi olarak veriliyor. Altının yurtdışına çıkarma olanağı da var” diyerek uyarıda bulundu.

Kanser tehlikesi var

Osman Güvenalp ise, “Burada yeni bir tehlike var. İyonizan radyonson. Altın madenciliğinde bu tehlike de var. Diğer tehlike de radon gazları. Radon gazı redyoaktif bir gazdır. Alfa radyasyonu yayarlar. Kanserojen etkisi var” diyerek bölge insanlarını bekleyen sağlık sorunları konusunda uyardı.

ADD Fatsa Şube Başkanı Nur Hilal Gündüz ise “dışarıdan gelenler var” denmesi üzerine söz alarak birlikte olmaktan başka çarenin olmadığını vurguladı ve “Burada bulunanlar aynı tarafta. Hepimiz buralıyız. Ordu’dan gelenler de Fatsa’dan gelenler de
buralı” dedi.

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