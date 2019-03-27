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27.03.2019
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Siyanürle intihar eden gencin otopsisini yapan doktorlar rahatsızlandı

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Denizli’de üniversite öğrencisi Ali Ç. (27), evinde intihar etti. Otopsiyi yapan 2 doktor, Ali Ç.’nin siyanürle yaşamına son verdiğini belirledi. Rahatsızlık yaşayan 2 doktor, bir süre gözlem altına alınıp taburcu edildi. Ali Ç.’nin oturduğu 5 katlı apartman boşaltılırken, AFAD ekipleri ölçüm yapmak üzere binaya geldi.

Çamlaraltı Mahallesi’ndeki bir sitedeki dairede 3 öğrenci arkadaşıyla birlikte yaşayan Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Ali Ç., bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Ç.’nin öldüğü belirlendi. Ali Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiye giden 2 doktor, ölüm nedeninin siyanür olduğunu tespit etti. Ancak bu 2 doktor, kendilerin iyi hissetmeyince hastanede bir süre gözlem altında tutuldu, sonrasında taburcu edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı ise 4’üncü kattaki evle, binanın genelinde zehire karşı ölçüm yapılması kararı verildi. Polis ekipleri, 5 katlı binaya gelerek, burada yaşayanları tahliye etti. Binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, apartmana girişleri durdurdu. Saat 14.15 sıralarında olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Öte yandan gencin arkadaşlarının, Ali Ç.’nin siyanürü bir süre önce internetten satın aldığını söyledikleri öğrenildi.

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