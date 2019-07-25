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25.07.2019
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Siyasal İslam ve faydaları!

NAZIM ALPMAN NAZIM ALPMAN

İktidara geldikten sadece 17 yıl sonra Siyasi İslamcılar ağır eleştirilere uğruyorlar. Ekonomik ve siyasal alanda ulaşılan muhteşem başarısızlık, eleştirileri haklı kılsa bile Siyasal İslamcılığın topluma ‘kazandırdıkları’ yadsınamaz.

Siyasal İslamcılar yıllarca ‘ezilen muhalefet’ kimliğiyle diğer sol muhaliflerin bir adım gerisinde durarak vesayet rejimine karşı çıktılar. Ama hep esas muhaliflerin gerisinde durmaya özen gösterdiler. Vesayet cephesinden bir saldırı geldiğinde anında toz olmayı maharet kabul ederek geri-geri gittiler. Bu belkemilsizliği ortaya koyanlara da pişkinlik duvarını aşarak yanıt verdiler:

-Siz, bize hep ‘gerici’ diyorsunuz ya heh heh he..!

Askeri dikta dönemlerinde cunta liderinin “babam imamdı” sözlerini çok mühim bularak arkasında durmanın faydaları konusunda kendilerini ikna ettiler.

İktidara doğru ilerlerken vesayet rejimine karşıyız dediler. Demokrasi dediler. Kimsenin hayat tarzına karışmayacağız dediler.

Bu sözler de değerliydi. Ağızdan çıkıyordu. Siyasal İslamcı hareketin önünde, ortasında, çevresinde yer alan din-i bütün aydınlar da “Bu sözler bağırsak gazı değildir” diyerek kefil oldular.

Maalesef ‘bağırsak gazı’ çıktılar!

Bütün bunlara karşın nasıl ‘faydalı’ oldular Siyasal İslamcılar?

Öncelikle İslamla, Müslümanlıkla soyut kavramların gerçek hayattaki karşılığının ne olduğunu gösterdiler!

Bu ekipten gelmeden ‘Kendine Müslüman’ deyimi için en fazla kendine çay koyup sofranın uzak ucundakileri unutana hitaben kullanılırdı:

-Bu da kendine Müslüman işte. Bize de çay doldursana.

Siyasal İslamcılar gerçek ‘Kendine Müslüman’ kişinin nasıl olabileceğini göz çıkartırcasına ortaya koydular.

Çay bardağı doldurmayı bırakıp küplerini doldurdular. Yalancılığı ve iftiracılığı inanç dünyalarına dahil ettiler. Siyasal İslamcılar, Merhamet ile Müslümanlık arasına insafsız tekmeler yerleştirdiler. Yerde kıvranan işçiyi, maden kazasında ölmediğine pişman ettiler.

Tarih Baba ilerde bu yılları yazarken mutlaka soracaktır:

-Siz Siyasal İslamcılar yüce ideallerle iktidara geldiniz. Kendinizi zengin etmek dışında ne yaptınız?

Bu yüzden Siyasal İslamcılığın ‘faydalarını’ yadsıyamayız!

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