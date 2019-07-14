‘Siyasi-Liberalizm’ olsun da

Oğuz Oyan

1789 Devrimi’nin anımsattıkları

Bugün 14 Temmuz 2019. Büyük Fransız Devrimi’nin 230’uncu yıldönümü. Bu sürede neler olmadı ki? Burjuva devrimlerinin feodal kökenli monarşileri dümdüz etme süreci hızlanarak sürdü. Napoleon Bonaparte, yükselen burjuvazinin temsilcisi olarak bu süreçte kritik bir rol oynadı. Bu sırada sanayi devrimi İngiltere’den başlayarak 19’uncu yüzyıl boyunca Avrupa’ya, ABD’ye ve Japonya’ya yayıldı. Sanayi kapitalizminin doğuşu ve yayılması ona eşlik etti.

Henüz yüzyıl geçmeden, sanayi kapitalizminin yıkıcı karakteri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Kapitalist sistemin dinamiklerini kuramsal bir çerçeveye oturtmayı erkenden başarabilmek ancak Marx ve Engels gibi sosyal bilimlerin dâhilerince mümkün olabilirdi ve bu henüz 19. yüzyıl bitmeden gerçekleşebildi. Kapitalizmin emperyalist aşamasında gerçekleşen 1917 Sosyalist Devrimi, kapitalist sistemin gene erkenden aşılabileceğinin çok önemli bir tarihsel uğrağıydı ve insanlık için sömürüsüz/savaşsız bir dünya için yeni umutların yeşerebileceği bir tarihsel ortam yaratmıştı. Ne yazık ki emperyalizmin sınırsız saldırganlığı, dünyanın ilk sosyalist deneyimini tarih sahnesinden silmeyi de hedefine koyarak, 20’inci yüzyılı insanlık tarihinin en kanlı yüzyılına dönüştürmüştü.

Yüzyıl önce uç veren bir başka devrimci süreç, emperyalizme (ve kolonyalizme) karşı kurtuluş savaşlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadroları tarafından başlatılmasıydı. Sanayi devrimini yapamamış, aydınlanma sürecini yaşamamış yoksul bir tarım toplumunda kesintisiz bir siyasi-iktisadi dönüştürme sürecini başlatmak, olgun bir kapitalist sistemin hukukunu üst yapı reformlarıyla benimsemek, birinci sanayi devrimini planlı/korumacı anlayışlarla başarıya taşımak büyük bir kararlılık gerektirmekteydi. Laiklik ve kadın hakları alanlarında çağdaşı kapitalist ülkelerin birçoğunu aşan ilerlemeler kaydedilmesi de Türk Devrimi’nin radikal karakterini açığa vurmaktaydı. 20’inci yüzyıl siyasi tarihine damgasını vuran hareketlerden biri olmasının nedeni de buydu.

Peki, şimdi hangi noktadayız?

21’inci yüzyıl Türkiye tarihi, emperyalizmin doğrudan müdahaleleri altında, Cumhuriyet’in muarızları/ karşıtları tarafından yeniden yazılmaktadır. Laikliği şiar edinmiş Cumhuriyet’in kazanımlarının aşındırılma tarihinin başlangıcı üzerinden gerçi 70 küsur yıl geçti. Ama hiçbir dönemde 21’inci yüzyıldaki İslamcı iktidar dönemindeki kadar ağır tahribatlar yaşanmadı. Cumhuriyetin kurucu partisi başta olmak üzere, bu tahribatlara karşı hep savunmada kalındı, cepheden bir mücadele göğüslenemedi. Her mevzi kaybında daha geri mevzilere çekilindi.

2015’ten itibaren toplumsal desteğinin azalmasına karşın, otokratik İslamcı iktidar 2017’de ikinci cumhuriyet Anayasasını kabul ettirdikten sonra süreç iyice hızlandı. Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın her şeye muktedir olduğu monolitik bir rejim oluşturuldu. Osmanlı’nın son dönemlerinde padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasıyla oluşan meşruti Anayasal rejimin daha gerisine gidildi. Fransız Devrimi bile, “Devlet benim” (“L’Etat c’est moi”) diyen 14.Louis’ye karşı değil, onun güçleri daha yumuşatılmış versiyonuna yani 16.Louis iktidarına karşı yapılmıştı. Bizdeki mutlak iktidar özenticiliği ise, “Devlet benim” diyen daha erken dönem mutlak monarşi biçimlerine öykündüğünü saklamamaktaydı.

İşte 2019’daki 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleri bir bakıma bu niyetlerin yadsınması anlamındadır. Çok şapkalı (cumhurbaşkanı, iktidar partisi başkanı, baş-yargıç, fiili Meclis Başkanı, vs. özetle başyüce) tek adamın bir de baş-belediye başkanı olmak istemesine tepkidir. İşte bu nedenle iktidar partisi içinde görünümü kurtarmaya dönük bir iç tartışma başlamıştır. İlk iki şapkanın birbirinden ayrılması yani cumhurbaşkanının parti başkanlığını bırakmasıyla (elbette partinin perde arkasından yönetilmesine kapılar açık tutularak) acaba vaziyet kurtarılabilir mi? Tek adam bu kadarına bile razı olmazsa acaba daha küçük bir takım rötuşlarla durum idare edilebilir mi? Parti içinden çıkan ayrılıkçı hareketi zapt etmek için yoksa daha fazlası mı gerekir? İktidar cenahındaki tartışmanın kıvamı budur.

Meclis içi muhalefet cenahından yükselen “reform” talepleri de son derece ılımlı ve sınırlı sayılmaz mı? Ana muhalefetten gelen “Eski sisteme dönmeyi talep etmiyoruz” veya “ABD tipi başkanlığı tartışabiliriz” tarzındaki savunmacı ve minimal ayarlamalara razı beyanlar, iktidarı bir nebze olsun geriletmeyi kazanç sayan, AKP’nin erimesini beklemeyi veya AKP içinden türemesi beklenen yeni partileşme süreciyle uzlaşmayı ana önceliği yapan bir stratejinin parçası gibi durmaktadır. Ortada Fransız burjuva devriminin radikalliğinden bile eser yoktur. Sermaye çevreleri de zaten “çok başlılığı yumuşatılmış” bir başkanlık rejimine dünden taliptir.

Yeter ki siyasi liberalizmde buluşulsun

Ekonomik liberalizm “ortak paydası” üzerinde Meclis’teki partiler arasında zaten hiçbir temel ayrılık yok. Tabii şu farkla: Muhalefet bu liberalizmin kurallara (ve bağımsız kurullara) bağlı, hukuk normlarını aşındırmayan ve denetim düzeneklerine tâbi bir biçimde işlemesini istiyor. Sermayenin geniş (özellikle de büyük) kesimlerinin talebi de bu yönde esasen. Türkiye’nin dışa açık ekonomik yapılanması da itiraz konusu değil. Ama tabii daha az bağımlı bir dış ilişkiler setinin kurulması, ekonominin dış kaynaklara aşırı bağımlı yapısının düzeltilmesi özlemleri de dile getiriliyor (kim bunu istemez ki?).

Esas fırtına “siyasi liberalizm” üzerinde kopmaktadır. Bu kavram, açıkça telaffuz edilsin edilmesin, iktidarı öncesinde ve iktidarının başlangıcında İslamcı hareketin en önemli mücadele kozlarından biriydi ve liberallerle ittifakının ana tutkalını oluşturmuştu. Liberal anayasa taslakları da bu erken dönemin ürünüydü. Hatta 2017 Anayasasının gerekçesi bile -o zaman artık anlamını tamamen yitirmiş olsa dahi-siyasi vesayet karşıtı tezlerle örülüydü. Siyaset üzerindeki “vesayeti” kırmaya talip olan İslamcı liberaller, dış dünyadan da hatırı sayılır destek bulmuşlardı. Ancak monolitik bir yönetim yapısına doğru kaydıkça, rakiplerini türlü yargı tuzaklarıyla (ve 15 Temmuz sayesinde “Allah’ın da lütfuyla”) tasfiyeye yöneldikçe, iktidar partisinin siyasi liberalizmden uzaklaştığı, bu defa bizzat parti yönetiminin yeni vesayet ilişkileri geliştirmekte olduğu eleştirileri parti içinden ve dışından daha sık duyulur olmuştu.

Şimdilerde iktidar partisinden koparak partileşme sürecine giren eski AKP kurucularının temel dürtüsü de budur. AKP’yi sözde “kuruluş ayarlarına” çekme hedefinin veya ANAP/Macron tarzı çeşitli siyasi düşünceleri liberal bir çatı altında toplamanın arkasındaki örtülü niyetler, siyasi liberalizm ile İslamcı hareketi yeniden buluşturmaktır. AKP’nin şimdilerdeki konumlanması “İslamcı-ekonomik liberal- siyasi otoriter” bir çizgide tanımlanabilecekken, AKP içinden kopan muhaliflerin partiyi buradan “İslamcı- ekonomik liberal- siyasi liberal” bir çizgiye çekmek için sahnede oldukları düşünebilir. Bu kadarı kime yeter? Belki kendi birikim sorunlarının ötesini görmeyen sermaye için yeterli olabilir. Belki kimlik temelli bir anayasayı kapsarsa, siyasi liberalizme yöneliş Kürt siyasi hareketi açısından da şimdilik yeterli bir kazanım sayılabilir.

Peki, ama iktidar hedefi olması gereken ve Cumhuriyetin kurucu partisi olmak sorumluluğunu taşıyan ana muhalefet partisi açısından yeterli görülebilir mi? Kaldı ki, güçlü bir laiklik damarı olan bir toplumsal/siyasi tabandan güç alan ana muhalefet partisi daha ne kadar laiklik konusundaki gerilemeleri “görmeme-duymama” tavrını sürdürebilir? Daha ne kadar kendisi de laiklik karşıtı eylemlere göz yummanın bir parçası olabilir?

Meclis içi muhalefetten yükselen ‘reform’ talepleri de ılımlı ve sınırlı sayılmaz mı? Ana muhalefetten gelen ‘Eskiye dönmeyi talep etmiyoruz’ veya ‘ABD tipi başkanlığı tartışabiliriz’ gibi savunmacı beyanlar, iktidarı bir nebze geriletmeyi kazanç sayan, AKP’nin erimesini beklemeyi veya içinden türemesi beklenen yeni partileşme süreciyle uzlaşmayı önceliği yapan stratejinin parçası gibi durmaktadır

Zayıflayan iktidar, güçlenemeyen muhalefet

İktidar, iddialarını giderek tüketmiştir. Metropollerin yönetimini elinden kaçırmış, rant kanallarının kontrolünü yitirdikçe parti içindeki hoşnutsuzların seslerinin daha gür çıkmasını frenlemeye odaklanmış, bunun için belediye meclisleri veya merkezi yönetim üzerinden yerel yönetimler üzerinde kurduğu engelleme ve imar yetkilerini merkezileştirme yöntemlerine bel bağlamıştır. Kaynakları /bütçe olanakları daralmaya başlayan merkezi yönetimde de eski “başarı” görüntüsünü, “ılımlı iç açıklar” hikâyesini sürdürme imkânları kalmamıştır. Bugünkü yatırımın faturasını geleceğe atan KÖİ’ler, bu tabloyu daha da karartmaya adaydır.

Daha önemlisi, ekonomideki daralma eğilimleridir. Ama mesele yalnızca içinde bulunulan kriz dönemiyle sınırlı değildir. AKP yönetimindeki ekonomi 10 yıldır yerinde saymaktadır. 2018’de GSYH ve kişi başına milli gelir 2009 düzeyini aşamamıştır. 11. Planda 2023 için öngörülen kişi başına milli gelir de 2013 gerçekleşmesini aşamamaktadır. 11. Planın 2023 hedefleri, 10. Planın 2018 hedeflerinin bile gerisindedir. İşsizliğin 2023’te bile tek haneye düşme umudu yoktur.

Demek ki AKP artık ekonomide bir başarı senaryosu bile kurgulayamamaktadır. Yıllar önce 2023 hedefi olarak 2 trilyon dolarlık GSYH (şimdiki hedef 1 trilyon 80 milyar!) ve 500 milyar dolarlık ihracat (şimdiki hedef 226,6 milyar) öngörülürken, bu hedefleri aşırı bulanlara “sizin hayalleriniz bile bizim icraatlarımıza yetişemez” klişesiyle yanıt verenler, bugün hayal bile kuramaz duruma düşmüşlerdir.

Peki, siyasi iddialarını da tüketmiş midir? Görünürde hayır. Yeni rejim kurma hedeflerinde sapma yokmuş gibi davranma eğilimini sürdürmek istemektedir. Ama acaba iniş çizgisindeki bir siyasi hareket böyle bir iddiayı ne pahasına sürdürebilir? Daha fazla baskı ve şiddet uygulayarak mı? İnançlarını yitirmeye başlayan partililerden başlayacak bir çözülme buna izin verir mi?

Bütün bu çözülme tablosuna güçlenen/ şahlanan bir muhalefet görüntüsü eşlik etmemektedir. AKP’nin 2019 seçim başarısızlıklarını, ana muhalefet olarak “halkın değerleriyle buluşan sağcılaşma politikalarına” bağlayıp AKP’nin ve RTE’nin yıpranmışlığını yeterince hesaba katmayan bir siyasi analiz, ana muhalefetin iktidar adayı bir parti olarak davranmasının önünde engeldir. Daha büyük engel, iktidar partisi içindeki bölünmeden medet umulması olacaktır.

Mahşerin dört atlısı

Toplumun sıcak gündemi örneğin Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ayrıntılı bir eleştirisi/ dönüşümü üzerinden oluşmamaktadır. Cumhurbaşkanının daha çok bir parti başkanı gibi davranması, bu arada toplum ona her istediğini vermesine rağmen bir de gölge belediye başkanı rolünü oynamak istemesi, sabırları taşırmıştır. Bu nedenle partili kimliğinden uzaklaşması belki kitleler açısından da şimdilik tatmin edici bulunabilir.

Ama bu konuda gereken uyarının seçimlerle yapıldığını düşünen geniş kitlelerin şimdiki sıcak gündemi zorlaşan geçim koşullarıdır, “mahşerin dört atlısının” ortalığı kasıp kavurmasıdır: Ekonominin daralması, işsizliğin büyümesi, enflasyonun yüksek düzeyde seyretmesi ve reel gelirleri kemirmesi, borçluluğun hanenin harcanabilir gelirini azaltması, ailelerin yaşam savaşını derinden etkilemektedir. Toplu sözleşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması, AKP iktidarının grev kırıcılığının yaygınlaşması, kamu işçisine ve memura sadaka niyetinde artışlar önerilmesi, toplumun geleceğe dönük beklentilerini daha da olumsuza çevirmekte, iktidar partisine duyulan güven iyice sarsılmaktadır. “Kadın üniversitesi” gibi manevi değeri bile olmayan simgelerin bu güven aşınmasını onarmakla bir ilişkisi bulunmadığı gibi, muhalefetin iktidar partisinden kopacaklarla yeni bir ittifak ilişkisine girme olasılığı da toplumu heyecanlandıracak konular arasında değildir.

Bugünkü ortam, her zamankinden daha fazla bir sınıf siyasetinin yapılmasına müsait bir zemine işaret etmektedir. Bütün mesele gerçekten solda siyaset yapılıp yapılmadığına gelip dayanmaktadır.