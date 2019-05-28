Skandal görüntü: Bir grup asker Sedat Peker için yürüyüş kararı saydı

Bu rezaletler alışkanlık haline geldi.



“Vatan sana canım feda.”

“Her şey vatan için”

“Vatan, şeref, vazife, dürüstlük”



Bunlardan başka yürüyüş kararı saymadık, görmedik biz.

Yeni askerlik böyle mi olacak!!!@TSKGnkur @tcsavunma pic.twitter.com/b0MQekgwoy