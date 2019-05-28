Skandal görüntü: Bir grup asker Sedat Peker için yürüyüş kararı saydı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve “Organize suç örgütü liderliği” suçundan cezası bulunan Sedat Peker için “yürüyüş kararı” sayan askerlerin videosu yayınlandı.
Videoda, bir grup askerin “Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker” dediği görüldü. Peker taraftarlarının sosyal medyada dolaşıma aldığı video kısa sürede büyük tepki çekti.
CHP milletvekili olan eski teğmen Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu videoya tepki gösterdi. Çelebi, “Bu rezaletler alışkanlık haline geldi” dedi.
O görüntüler şu şekilde: