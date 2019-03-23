23.03.2019
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Skandalın ardından konserler iptal

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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan eğlence mekânı Dorock XL’de bir kadın müşterinin güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesinin ardından mekânda konser verecek sanatçılar konserlerini bir bir iptal ediyor. Yaşanan büyük skandalın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Kalben ve Nil Karaibrahimgil Dorock XL’deki konserlerini iptal etti.

2 isimden konser iptali geldi

Dorock XL’ye giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söyleyerek vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşmıştı. Mekân sahibi ise darp iddiasının karşılıklı olduğunu belirtip, olaya karışan çalışanlarından birinin işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler “karşılıklı darp” iddiasını çürütmüştü. 29 Mart’ta konser programı olan müzisyen Kalben, “29 Mart @dorockxl konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız. Öperim” mesajıyla konserinin iptalini duyurdu. Nil Karaibrahimgil ise, boynunda “Kız çocukları bir ülkenin annesidir” yazan bir fotoğrafını paylaşarak konserini iptal ettiğini duyurdu.

işletme ile MUTABIK KALINDI

Saldırıya uğrayan kadınların avukatları Mahmut Eyüboğlu ve Aytuğ Büyükatak, sosyal medyada yayınladıkları bir mesajla darptan sorumlu kişilerle ilgili davanın takibinin sürdüğünü belirterek, işletmeyle yapılan görüşme sonrasında bazı noktalarda mutabık kalındığını söyledi. Avukatların ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili sorumluluğu bulunan kişilerin işletme ile olan ilişiğinin kesilmesi, fiili gerçekleştiren kişilerin kanun önünde en doğru şekilde cezalandırılması hususunda süreç boyunca gerekli desteğin sağlanması, Darüşşafaka ve LÖSEV kurumlarına tarafımızca belirlenen tutarlarda müvekkiller adına nakdi bağış yapılması, ayrıca önümüzdeki günlerde işletmede düzenlenecek organizasyonlardan birinin basılan üzerinden yine bu kurumlara müvekkiller adına bağış yapılması, hususlarında mutabık kalınmıştır” denildi.

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LÖSEV: BAĞIŞ KABUL EDİLEMEZ

LÖSEV’in kurucu başkanı Dr. Üstün Ezer ise bu mutabakat sonrasında LÖSEV’in Dorock XL’den hiçbir bağışı kabul etmeyeceğini duyurdu. Ezer, bağışı kabul etmeme gerekçesi olarak “Hiçbir yasadışı hareket bağış ile örtülemez” dedi.

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