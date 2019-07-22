Slam Tekstil işçisi haklarını istiyor

Bursa’nın Kestel ilçesinde 20 yıldır faaliyet gösteren Slam Tekstil fabrikası 1 Haziran’da kapatıldı. İzne çıktığını sanan, ancak döndüklerinde fabrikanın kapalı olduğunu gören işçiler, gasp edilen maaş ve tazminat alacaklarını istiyor.

Türk-İş’e bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası’na (TEKSİF) üye 132 işçi, önceki gün yine eylemdeydi. Fabrikanın önünde toplanan işçiler, haklarının bir an önce verilmesini talep etti. İşçiler adına açıklama yapan TEKSİF Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, şunları söyledi:

“Sabahtan akşama kadar çalışıp konfeksiyon üretimi yapan bu insanlar, alamadıkları 2 aylık maaşlarının ve kıdem tazminatlarının ne olacağını merak ediyor. Burada bulunan 132 işçinin 6 bin ile 85 bin lira arasında kıdem tazminatı alacağı bulunuyor. TEKSİF olarak biz mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Firma yetkilisi ağustos-eylül gibi kimsenin kuruşunun kalmayacağını söylüyor. Ancak önümüze herhangi bir ödeme planı çıkarılmıyor. Zor bir süreç, bu fabrikada 18 yıl çalışmış arkadaşlarımız var. Çoluğunu çocuğunu evinde bırakıp alın teri peşinde koşan bu insanların emeği bizim için kutsaldır. Haklarını alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer de “Hukuken ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes bilir, kıdem tazminatı denilen şey kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı, ev hayalimiz ve birçok umudumuzdur. Bu hak alınana kadar bu mücadele sürecektir” dedi.

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CHP’DEN DESTEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, dün Slam Tekstil işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Fabrika patronuna seslenen Sarıbal, “Şu anki talebimiz, gelin, bu insanları mağdur etmeyin. Çünkü biliyoruz ki, bu fabrika zarar etmiyor. Belli ki bu fabrikanın kazanımlarını başka yerde tutuyorsunuz. Bu insanların 18 yıl 20 yıl tutan tazminatlarını, iki aylık maaşlarını ödeyin” dedi. İşçilerle dayanışma içinde olacaklarını belirten Sarıbal şunları kaydetti: “Biz CHP Bursa İl Başkanlığı olarak, Kestel İlçe Başkanlığı olarak ve elbette CHP Genel Merkezi olarak her zaman yanınızdayız. Haklı mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Bütünüyle hem hukuksal süreçte hem eylem sürecinde yanınızda olacağız. Kamuoyuna, ilgililere, yetkililere, ‘İşçiler, emekçiler burada, siz neredesiniz?’ diye soruyoruz.”