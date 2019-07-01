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01.07.2019
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Sloukas, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe Beko, tevrübeli oyun kurucu Kostas Sloukas ile yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonundan bu yana formasını giyen, oyun kurucu Kostas Sloukas’ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Ailemize katıldığı günden bu yana, takımımızın elde ettiği tüm başarılarda önemli pay sahibi olan ve Avrupa’nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Kostas, son olarak 2018-2019 EuroLeague sezonunun en iyi beşinde Jan Vesely ile kendisine yer bulmuştu. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz” denildi.

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