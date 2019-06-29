Sneijder gözaltına alındı

Wesley Sneijder’in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı’nın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Hollanda medyasına göre olay geçen Pazar gecesi, Sneijder’in memleketi olan ve ülkenin merkezinde yer alan Utrecht kentinde yaşandı. Polis 35 yaşındaki bir erkeğin, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Hollanda medyası, bu kişinin Galatasaray’ın eski golcüsü Wesley Sneijder olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Sneijder ve menajeri, bu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

“BİR OTOMOBİLİN TAVANINDA OTURDUĞU GÖRÜLÜYOR”

Ancak özel televizyon SBS 6’de yayınlanan görüntüler, Sneijder’in gözaltına alındığını doğruladı.

Utrecht’in Zuilen semtindeki bir ev partisine katılan Sneijder’in komşulardan biri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, bir otomobilin tavanında oturduğu görülüyor.