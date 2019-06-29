26 C
Istanbul
29.06.2019
Anasayfa DÜNYA Sneijder gözaltına alındı

Sneijder gözaltına alındı

birgun.net birgun.net

Wesley Sneijder’in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı’nın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Hollanda medyasına göre olay geçen Pazar gecesi, Sneijder’in memleketi olan ve ülkenin merkezinde yer alan Utrecht kentinde yaşandı. Polis 35 yaşındaki bir erkeğin, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Hollanda medyası, bu kişinin Galatasaray’ın eski golcüsü Wesley Sneijder olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Sneijder ve menajeri, bu haberle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

“BİR OTOMOBİLİN TAVANINDA OTURDUĞU GÖRÜLÜYOR”

Ancak özel televizyon SBS 6’de yayınlanan görüntüler, Sneijder’in gözaltına alındığını doğruladı.

Utrecht’in Zuilen semtindeki bir ev partisine katılan Sneijder’in komşulardan biri tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, bir otomobilin tavanında oturduğu görülüyor.

İlginizi çekebilir:  Pazarlanan başarısızlık ve ibra eden parmaklar

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,029AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sneijder gözaltına alındı

birgun.net -
Wesley Sneijder'in, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia...
Devamını Oku

Porsuk Çayı’nda ‘siyanür’ tehdidi

birgun.net -
Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı'nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak...
Devamını Oku

Sıcaklardan bunalan Alya bebek karpuzun içinde serinledi

birgun.net -
Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, sıcaktan...
Devamını Oku

40 göçmenle denizde bekletilen Sea Watch gemisi izinsiz limana yanaştı, kaptan gözaltına alındı

birgun.net -
Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen...
Devamını Oku

Antep’te restorasyon faciası: Köprü fayans olarak çıktı

birgun.net -
Antep’in Araban ilçesinde bulunan antik Roma dönemine ait 19 asır önce inşa...
Devamını Oku

BOTAŞ’ın doğalgaz tarifeleri belli oldu

birgun.net -
Elektrik fiyatlarının, hafta içinde yüzde 15 artmasının ardından enerji kulislerinde, doğalgaza da...
Devamını Oku

Erdoğan, Bahçeli ile ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ üzerine görüşecek

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile ilgili Devlet Denetleme...
Devamını Oku

MB kredi kartı azami faiz oranlarını indirdi

birgun.net -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı üçüncü çeyreğinde uygulanacak...
Devamını Oku

CHP’li Özel: Hani sandıktan kaçmazdı Erdoğan?

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği referandum için...
Devamını Oku

VIP krizi İmamoğlu’nun oylarını yüzde 4 artırdı

birgun.net -
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi