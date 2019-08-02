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02.08.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Snowden: Facebook, Instagram ve YouTube sizi gizlice izliyor

Snowden: Facebook, Instagram ve YouTube sizi gizlice izliyor

birgun.net birgun.net

ABD’nin vatandaşlarını dinleme yöntemlerini ortaya çıkararak dünyada büyük yankı uyandıran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden, sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını gizlice gözetlediğini iddia etti.

Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda bu gibi şirketlerin kullanıcılarına, gizli gözetimleri ile ilgili nasıl mücadele edileceğini de açıklayacağını yazdı.

“Önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve YouTube’un sizi nasıl casus gibi izlediklerini ve sizin hakkınızda ne kadar bilgi sahibi olduklarını nasıl sınırlandıracağınızın yollarını açıklayacağım diyen Snowden, “Onları kullanıyorsanız, gözünüz açık olsun” ifadelerini kullandı.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Snowden’in biyografisini yazdığı kitabının eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Snowden, ABD’nin istihbarat birimlerinden Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile  Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından kullanılan telefon dinleme ve internet kullanıcılarını takip etmek için kullandıkları PRISM (Prizma) adlı programı ve Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın vatandaşların özel hayatlarının gizliliğini yasal olmayan yollarla gizlice ihlal ettiğini açığa çıkarmıştı.

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