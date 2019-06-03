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03.06.2019
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Soğan ve patates turizmi de vurdu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından turizm raporu hazırlandı. Raporda “Turizmde büyüme var ama maliyet artışı sürüyor” denildi.

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlanan turizm raporunda, “Turizmde büyüme var ama maliyet artışı sürüyor” denildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk‘ün haberine göre, raporda turistik otellerde en çok tüketilen gıda ürünleri ile içkilerin önceki yıllara ait fiyatlarıyla 2019 fiyatları kıyaslandı. Buna göre 2017’de 1.2 lira olan kuru soğanın bugün 4.6 liraya, 1.7 lira olan patatesin de 4.2 liraya yükseldiği belirtildi. Geçen yıl 127.1 lira olan bir şişe viski 168 liraya, 82.5 lira olan rakı ise 115.4 liraya çıktı. 32.3 lira olan bir şişe şarap 42.5 liraya yükseldi.Bal, leblebi, beyaz peynir gibi bazı kalemlerde ise önceki yıllara göre düşüş yaşandı.

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Maliyet yüzde 24.5 arttı

Raporda, Türkiye’de enflasyonun seyrinin, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2019 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 ve 12 iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.7 artış gerçekleştiği dile getirilerek şöyle denildi:

“Konaklama tesislerindeki maliyetler ise ortalama yüzde 24.5 yükseldi. 12 aylık maliyet artışına göre enerji-yakıt, teknik servis, temizlik malzemesi ve içecek maliyeti yüzde 20’nin üzerinde arttı.”

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