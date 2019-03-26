Türkiye’nin perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışın, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışın, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

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Yağışın Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli’nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Yağışın genellikle sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.