Söğütlüçeşme’ye AVM görünümlü gar binası: Yeşil alanları talan etmekten vazgeçin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kadıköy’ün önemli kavşak noktası olan Söğütlüçeşme tren istasyonuna ilişkin yaptığı plan değişikliği TMMOB ve demokratik kitle örgütleri tarafından protesto edildi.

Söz konusu değişiklik ile bölgeye AVM benzeri yapıların inşasının önü açılmıştı. Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonu önünde “Söğütlüçeşme’ye AVM yapma yeşilime dokunma” pankartı açan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Haydarpaşa Dayanışması, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Kadıköy Kent Dayanışması ve Kadıköy Kent Konseyi üyeleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada yapılan plan değişikliğiyle içinden demiryolu geçen AVM/Gar inşa edilmek istendiği aktarıldı. Yeni bir gar binasının ise ihtiyaçtan kaynaklı yapılmadığına dikkat çekildi.

İlginizi çekebilir: Yeşilay’a ‘belirsiz’ imar

Açıklamada, şöyle denildi: “Planla tren istasyonu önünde kalan yeşil alan, demiryolu kullanıcılarının ulaşım ihtiyacının çok ötesinde, yapılacak AVM görünümlü gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da verilerek yoğun bir yapılaşmanın önü açılmaktadır. Zemin altı otoparklar, ticari işletmelerle sınırsız yapılaşma öneren bu plan değişikliği ile istasyon ve gar fonksiyonlarının ötesinde bir rant tesisi yapılmaya çalışılmaktadır. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı’na hizmet etmek üzere Uzunçayır’da İstanbul’un en büyük karayolu kavşağı yapılmaktadır. Bu kavşağın istasyon çevresindeki yollara getireceği trafik yükü ise hiç hesaba katılmamıştır.”

İHTİYAÇTAN DOLAYI YAPILMIYOR

Açıklama, şöyle sonlandırıldı: “Planlama alanı komşuluğunda Söğütlüçeşme katlı otoparkı inşaatı sırasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde sürdürülen kazı çalışmalarında bir Bizans Kilisesi’ne ait apsis kalıntısı, Bizans dönemi buluntuları ve Osmanlı mezar taşları tespit edilmiştir. Kaldı ki Söğütlüçeşme İstasyonundan Ankara ve Konya Yönüne; Mart ayında günde 165, Nisan ayında günde 275, Mayıs ayında ise günde ortalama 231 YHT yolcusu Söğütlüçeşme İstasyonu’nu kullanmak üzere bilet satın almıştır. Kullanıcı sayısının düşüklüğü, yeni bir gar binasının ulaşım ihtiyacından yapılmadığının göstergesidir. Kentin içinde kalmış az sayıda yeşil alanlardan biri olan bu alan, yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmelidir.”