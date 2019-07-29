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29.07.2019
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Sokak halka yasak, AKP’lilere serbest

Van Valiliği 979 gündür devamlı eylem ve etkinlik yapma yasağı getiriyor. Valilik tarafından 15 günlük yeni bir yasaklama daha getirilirken HDP Milletvekili Sarısaç, “Bu kentte İslami ve AKP’ye yakın çevrelerin tamamı istedikleri gibi etkinliklerini yapabiliyor” dedi.

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Gösteri, yürüyüş, miting ve oturma eylemi gibi etkinliklere güvenlik gerekçesiyle 979 gündür devamlı yasaklama getiren Van Valiliği, yeni bir açıklamayla yasağı 15 gün daha uzattı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL gerekçe gösterilerek 2016’da Van’da ilk eylem ve etkinlik yasağı kararı alındı. Kentte düzenli olarak bir aylık veya 15 günlük yasaklama kararı alınıyor. Etkinlik yapmak için alınmak istenen izinler ise Valilik ve kaymakamlık tarafından reddediliyor.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı planlarını bertaraf etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla yasaklanmıştır.”

Uzun süredir devam eden yasaklara ilişkin Mezopotamya Ajansı’na konuşan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, iktidarın güçlü olduğu kentlerde ayrı, güçsüz olduğu kentlerde ayrı bir hukukun uygulamada olduğunu söyledi. Sarısaç, “Sanki bir Vali keyfi davranarak böyle bir yasak kararı alıyormuş gibi bir durum var ortada. İktidarın devletin tüm baskı organlarını kullanarak bir soykırımı uygulamaya koymasıdır” dedi. Yıllardır en basit hak aramanın bile devlet tarafından baskılandığını belirten Sarısaç, “Seçim mitinglerinde bile ‘defolun Kürdistan’a gidin’ söylemi de tam bu durumu özetliyor. İktidarın bu söylemleri ‘sadece biz istersek siz burada yaşayabilirsiniz’ gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Anayasa’da da yasalarda da insanların gösteri ve yürüyüş haklarını izin alamdan da yapabilecekleri güvence altına alınmıştır” diye konuştu.

OHAL’in kalktığını ancak uygulamanın değişmediğini aktaran Sarısaç, “Bu kentte 15 Temmuz etkinliklerinden tutun İslami ve AKP’ye yakın çevrelerin tamamı istedikleri gibi etkinliklerini yapabiliyor ama halkın büyük çoğunluğunun destek verdiği bir partinin birçok etkinliğine izin verilmiyor. AKP’liler için güvenlik sorunu olmuyor da neden AKP alehine bir söz söyleyecek herkes için güvenlik sorunu öne atılıyor? Çünkü AKP, sokağa hak arayışı çıkan herkesi kendisine düşman olarak görüp düşman hukuku uyguluyor ve hak talebinde bulunanlar şiddetle bastırılıyor” ifadelerini kullandı.

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