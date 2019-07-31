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31.07.2019
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Sokak hayvanlarının mama kaplarını molozla doldurdular!

Keşan'da yaşayan Özen Özkaya, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılarak, beton molozu doldurulduğunu gördü

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Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Özen Özkaya, sokak hayvanları için su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. 

Özkaya, “Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor” dedi.

Medyakesan’da yer alan habere göre; Evinde kedi besleyen ve artan hava sıcaklığıyla birlikte sokak hayvanları için kapısının önüne kaplarda su ve mama koyduğunu belirten Özkaya, “Bu mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor. Hayvanlara bir kap su, bir kap mama veremiyoruz. Verdiğimde hakarete uğruyorum. En sonunda pencerenin içine su koydum. Kapının önüne koyduğum su ve mamalar için ‘burada olmaz’ diyorlar. Kaplara önümde tekme atıyor, ‘olmaz’ diyor. Sebebini sorduğumda, ‘ben kedi sevmem’ diyor. Eğer kediye, köpeğe bakmak yasaksa, ben özür dilerim. Saklı saklı su ve mama veriyoruz. Bu komşuya zarar veriyorsa, ben özür dilerim.” dedi.

Özen Özkaya, komşuları olduğu için polise şikayette bulunmadığını ancak insanların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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