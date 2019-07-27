Sokak ortasında genç kadını tekmeleyen saldırgan serbest bırakıldı

Rize’de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kadın, bir anda yanına gelen B.G.’nin saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı nedeniyle R.T. baygınlık geçirirken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Olay, önceki gün, Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Evine giden R.T., yolda yürürken B.G. kendisine yaklaştı. B.G., daha sonra genç kadına saldırmaya başladı.
Saldırıya uğrayan R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., saldıramya devam etti. Olayı görenlerin müdahalesiyle R.T. saldırgandan kurtulabildi.
B.G. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla B.G. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.