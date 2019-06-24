Sokak sokak gezerek kedilere işkence yapanı arıyor

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerinin kulaklarının ve kuyruklarının kesildiğini söyleyen mahalle sakini Ebru Çanak, polise ihbarda bulundu. Sokak sokak gezen Çanak, esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yapan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Bahriye Üçok Mahallesi’nde oturan, sokak kedilerini besleyen Ebru Çanak, son dönemde kedilere işkence olaylarının arttığını belirterek, mahallesinde bulunan kedilerin de kulakları ile kuyruklarının kesildiğini söyledi. Cuma günü kuyruğu tamamen kesilen kediyle karşılaştığını kaydeden Çanak, polise şikayette bulundu. Polis, kedilere kim ya da kimlerin işkence yaptığını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Sokak sokak gezen Çanak da esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yapan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

fotoğraf: DHA

Kedilerin kuyruklarının önce bir kısmının sonra da tamamının kesildiğini belirten mahalle sakini Çanak, “Biz gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu canilere en ağır ve caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor” dedi.