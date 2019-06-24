28.8 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Sokak sokak gezerek kedilere işkence yapanı arıyor

Sokak sokak gezerek kedilere işkence yapanı arıyor

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerinin kulaklarının ve kuyruklarının kesildiğini söyleyen mahalle sakini Ebru Çanak, polise ihbarda bulundu. Sokak sokak gezen Çanak, esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yapan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Bahriye Üçok Mahallesi’nde oturan, sokak kedilerini besleyen Ebru Çanak, son dönemde kedilere işkence olaylarının arttığını belirterek, mahallesinde bulunan kedilerin de kulakları ile kuyruklarının kesildiğini söyledi. Cuma günü kuyruğu tamamen kesilen kediyle karşılaştığını kaydeden Çanak, polise şikayette bulundu. Polis, kedilere kim ya da kimlerin işkence yaptığını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Sokak sokak gezen Çanak da esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yapan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

fotoğraf: DHA

Kedilerin kuyruklarının önce bir kısmının sonra da tamamının kesildiğini belirten mahalle sakini Çanak, “Biz gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu canilere en ağır ve caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor” dedi.

İlginizi çekebilir:  Karaburun'da yaz temizliği

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,904AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şule Çet davasında olay yeri incelemesi yapan polis: “Berk panik, Çağatay sakindi”

Burcu Cansu -
Şule Çet davasının olay yeri keşfinin tutanağı mahkemeye sunuldu. Keşif tutanağında olaydan...
Devamını Oku

TÜPRAŞ işçileri İstanbul yolcusu

birgun.net -
Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşme...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediye başkanlarına 7 kural

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devamını Oku

Atatürk’ün Karşıyaka ziyaretinin 93. yıl dönümü kutlandı

BİRGÜN İZMİR -
Karşıyaka’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’ya yaptığı ziyaretin 93. yıl...
Devamını Oku

Başkanlık makamlarına tasfiye: Bayraklı’daki ‘gereksiz’ makam odaları hizmete açıldı

birgun.net -
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dış birimlerdeki başkanlık makamlarını tasfiye etti. Ana...
Devamını Oku

Bir Bakışta BirGün

birgun.net -
Erdoğan’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması
Devamını Oku

Karaburun’da yaz temizliği

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’in doğal güzelliğini ve endemik yapısını koruyan ilçeleri arasında...
Devamını Oku

HDP: Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir

birgun.net -
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı...
Devamını Oku

Belediyenin halk plajı girişimine Valilik engeli: “Millet Bahçesi yapılacak”

birgun.net -
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin’in CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, sahildeki...
Devamını Oku

Erdoğan’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu iddialarını yalanlayarak, "Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" dedi....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi