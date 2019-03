Kadıköy Tiyatrolar Platformu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü dolayısıyla kitlesel yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzlerce tiyatro ve sinema sanatçının akın ettiği yürüyüşte yasakçı zihniyete, “Sokaklar bizim sahneler bizim” mesajı verildi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla bu yıl Kadıköy’de yapılmak istenilen yürüyüşe getirilen keyfi vali yasağını tanımayan tiyatrocular, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nden Süreyya Operası’na kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve Kadıköy Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, tiyatro sanatçıları Genco Erkal, Orhan Aydın, Enis Fosforoğlu, Metin Coşkun, Serdar Orçin TİP Milletvekili Barış Atay, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ön saflarda yerini aldı.

Yürüyüşte, “Yaşasın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Bir replikle değişir dünya bir haykırışla…“ yazılı pankart ve “ Tiyatro var”, “ Yasaksız yasak”, “ Sanat engellenmez” dövizleri taşındı. Sık sık, “Özgür sanat, özgür tiyatro”, “ Sokaklar bizim sahneler bizim” sloganların atan tiyatrocular, seslendirdikleri şarkılarla Bahriye Caddesi’ni adeta karnaval havasına bürüdü. Pandomim sanatçılarının yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı.

“BİR REPLİKLE DEĞİŞİR DÜNYA”

Yürüyüşün sonlandığı Süreyya Operası önüne Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına bu yıl hazırlanan “Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla“ başlıklı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Bildirisini Tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu okudu. Ülkeyi saran karanlık atmosferi, “Artık karanlığı da daha çok hissedir olduk, sessizliği de“ diyerek özetleyen Fosforoğlu, bu gidişata derhal dur denilmesinin gerektiğini vurguladı. “Birileri bizlere parmağını sallandığında, üreten, aydınlığın ateşiyle harlanan insan sessizlikte ve karanlıkla kaybolup gidecek mi sahnesinden? Hayır! Hayır! Bin kere Hayır!” diyen Fosforoğlu, “En karanlık, en sessiz anı yaşadığını sandığında, sokaktan, hayattan, sahneden ve kendinden sakın vazgeçme! Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla… Yüzyıllara meydan okuyan Piraşekâr’dan, Kavuklu’dan, Prometheus’dan, Antigone’den, Romeo’dan, Juliet’den, Zilha’dan, Nazım’dan, mahallelerden, memleketten al gücünü; izle, eyle, katıl bu yüzyıllardır akan nehre yüzünü dön sahneye. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bizim ,hepimizin” ifadelerini kullandı.

BASKILARA RAĞMEN BÜYÜYORUZ, ÇOĞALIYORUZ !

Oyuncular Sendikası adına hazırlanan bildiriyi okuyan tiyatro ve sinema sanatçısı Serdar Orçin ise, Türkiye’de son yıllarda tiyatro ve sanata yönelik baskıların şekil değiştirdiğini; serbest piyasa dinamikleri kılığına büründüğüne dikkat çekerek sözlerine başladı. Sinsi taktiklerle oyunların engellendiğini, tiyatrocuların salon bulamadığını, sosyal medyada fikirlerini beyan eden sanatçıların hapis cezası aldığını hatırlatan Orçin, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla 3 yıldır yapılan yürüyüşe bile yasak getirilmeye çalışıldığına işaret etti.

Her türlü baskıya rağmen tiyatrodan ve sahneden vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Orçin, şunları kaybetti:

“İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde tiyatrolar ve tiyatrocular olarak büyüyoruz, çoğalıyoruz. Her tür engele rağmen daha çok üretiyor, yeni seyircilere ulaşıyor, onlarla büyüyor, umutları büyütüyoruz. En son TÜİK verilerine göre, 2016-2017 sezonunda İstanbul’da sadece özel tiyatro toplam seyirci sayısı 1 milyon 850 bin civarında gelmiş. 2018-2019 sezonunda ise İstanbul sahnelerinde tam 215 yeni oyununun sahnelediğini düşününce bu sene toplam seyirci sayısında 2 milyon seviyesini aştığımızı tahmin etmek işten bile değil. Tiyatroyu engellemeye çalışanlar maalesef hep olmuştur ve büyük ihtimale de olmaya devam edecektir. Bu sebeple biz, her koşulda birlikte dayanışma içinde durmaya, örgütlü olmaya, kendi gücümüzle kendimizi ve toplumu iyileştirmeye ve umut olmaya devam etmeliyiz.”

Sanata yaptığı katkılardan dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na da teşekkür edildiği açıklamaların ardından, “Gel bakalım tiyatroya gel bakalım, biletini al, saatinde gel, bize destek ol bakalım” şarkısı eşliğinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne doğru tekrar yürüyüşe geçen tiyatrocular, “Tiyatrolar asla susturulamaz ” vurgusunda bulundu.