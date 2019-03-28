Sokaklar, sahneler bizim

ZEYNEP KURAY- DENİZ YERLİKAYA

Kadıköy Tiyatrolar Platformu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kitlesel yürüyüş gerçekleştirdi. Valilik yasağına karşın yüzlerce tiyatro ve sinema sanatçısının akın ettiği Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden Süreyya Operası’na yapılan yürüyüşte yasakçı zihniyete, “Sokaklar bizim sahneler bizim” mesajı verildi.



Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve Kadıköy Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, tiyatro sanatçıları Genco Erkal, Orhan Aydın, Enis Fosforoğlu, Metin Coşkun, Serdar Orçin, TİP Milletvekili Barış Atay, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ön saflarda yer aldı. Yürüyüşte, “Yaşasın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Bir replikle değişir dünya bir haykırışla… “ yazılı pankart ve “Tiyatro var”, “Yasaksız yasak”, “Sanat engellenmez” dövizleri taşındı. Sık sık, “Özgür sanat, özgür tiyatro”, “Sokaklar bizim sahneler bizim” sloganları atan tiyatrocular, seslendirdikleri şarkılarla Bahariye Caddesi’ni karnaval havasına bürüdü. Pandomim sanatçılarının yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı.



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‘Karanlığa hayır!’



Yürüyüşün sonlandığı Süreyya Operası önüne Kadıköy Tiyatrolar Platformu adına bu yıl hazırlanan “Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla “ başlıklı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Bildirisi’ni tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu okudu. Ülkeyi saran karanlık atmosferi, “Artık karanlığı da daha çok hissedir olduk, sessizliği de “ diyerek özetleyen Fosforoğlu, bu gidişata derhal dur demek gerektiğinin altını çizdi. “Birileri bizlere parmağını salladığında, üreten, aydınlığın ateşiyle harlanan insan sessizlikte ve karanlıkla kaybolup gidecek mi sahnesinden? Hayır! Hayır! Bin kere Hayır!” vurgusunu yapan Fosforoğlu, “En karanlık, en sessiz anı yaşadığını sandığında, sokaktan, hayattan, sahneden ve kendinden sakın vazgeçme! Bir replikle değişir dünya, bir haykırışla… Yüzyıllara meydan okuyan Piraşekâr’dan, Kavuklu’dan, Prometheus’dan, Antigone’den, Romeo’dan, Juliet’den, Zilha’dan, Nâzım’dan, mahallelerden, memleketten al gücünü; izle, eyle, katıl bu yüzyıllardır akan nehre yüzünü dön sahneye. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü bizim hepimizin.”



Oyuncular Sendikası adına hazırlanan bildiriyi okuyan tiyatro ve sinema sanatçısı Serdar Orçin ise, Türkiye’de son yıllarda tiyatro ve sanata yönelik baskıların şekil değiştirdiğini; serbest piyasa dinamikleri kılığına büründüğüne dikkat çekti. Sinsi taktiklerle oyunların engellendiğini, tiyatrocuların salon bulamadığını, sosyal medyada fikirlerini beyan eden sanatçıların hapis cezası aldığını anımsatan Orçin, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla 3 yıldır yapılan yürüyüşe bile yasak getirilmeye çalışıldığına işaret etti.



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Baskılara rağmen tiyatrodan ve sahneden vazgeçmediklerini vurgulayan Orçin, şunları kaybetti: “ İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde tiyatrolar ve tiyatrocular olarak büyüyoruz, çoğalıyoruz. Her tür engele rağmen daha çok üretiyor, yeni seyircilere ulaşıyor, onlarla büyüyor, umutları büyütüyoruz. Tiyatroyu engellemeye çalışanlar maalesef hep olmuştur ve büyük ihtimale de olmaya devam edecektir. Bu sebeple biz, her koşulda birlikte dayanışma içinde durmaya, örgütlü olmaya, kendi gücümüzle kendimizi ve toplumu iyileştirmeye ve umut olmaya devam etmeliyiz.”



Katkılardan dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na da teşekkür edildiği açıklamaların ardından, “Gel bakalım tiyatroya gel bakalım, biletini al, saatinde gel, bize destek ol bakalım” şarkısı eşliğinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne doğru tekrar yürüyüşe geçen tiyatrocular, “Tiyatrolar asla susturulamaz” vurgusunda bulundu.