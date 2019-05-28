Sol için hesap vakti

Özgür Çoban – Almanya

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk sonuçlar bir süre sonra medya kuruluşlarına düşmeye başladı. Bunlar, seçim öncesi oldukça tartışılan anketleri doğrular nitelikteydi.

Resmi olmayan sonuçlar, muhafazakârların kan kaybına rağmen yarışı önde götürdüğünü, sosyal demokratların görkemli bir çöküş yaşadığını, yeşillerin güçlü bir çıkış yakaladığını, aşırı sağcıların ise yükseliş içerisinde olduklarını gösteriyordu. Konu esasında çok boyutlu. Merkez siyasetin tıkanıklıktan erimeye doğru olan yolculuğu, aşırı sağcıların büyümeleri, yeşillerin tırmanışı…

Aşırı sağcı/milliyetçi cephe AP bünyesinde, Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (ECR), Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) ile Özgürlükler Avrupası ve Doğrudan Demokrasi (EFDD) grupları içerisinde temsil ediliyor. Bu popülist/aşırı sağcı grupların sandalye sayısı 172’ye yükseldi. İtalya’da AP seçimlerinden galip çıkan neofaşist Lega Nord’un Lideri Matteo Salvini, bu 3 grubu birleştirmek istiyor. Ne kadar başarılı olur bilinmez ama aralarında neofaşizm açısından belirgin bir ton farkı da olsa meselâ “göçmen krizi” gibi konularda parlamento içerisinde birlikte hareket etme noktasında sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bu “eurofobik” ekibin, birliğin genel hareket tarzını nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Avrupalılar şimdi, “olsun 172 milletvekilini çık, geriye kalan 579’u AB taraftarı. Hiçbir şey olmaz” havasında. Aşırı sağcı argümanların bazı ülkelerde sosyal demokratları bile esir aldığını ve muhafazakâr kanatta da bir hayli sempatizanları olduğunu düşünürsek süreci izlemek lazım diyorum.

Sosyal demokrat dram

Gelelim “aslan sosyal demokratların” hal-i pür melâline. Bunların vaziyetini tek kelimeyle özetlemek gerekirse “dram” Bir zamanların yüzde 40’larda gezen Almanya’nın SPD’si bana göre geri dönüşü oldukça zor bir şekilde yüzde 15’e demirledi. Anketler Almanya’da bugün yapılacak bir genel seçimde partinin yine bu oranda oy alacağını gösteriyor. SPD’nin çürümüş, atıl ve atalet içerisindeki teşkilatlarının bu durumu düzeltebileceğine kimse inanmıyor. Bana göre Almanya’da AP seçiminin gerçek galibi Yeşiller. Oy oranlarını yüzde 10 civarında artırdılar. Bu durum, Yeşiller’in gündemi iyi yakaladığının, sıkıntılı alanları iyi tespit ettiğinin ve kitleyi harekete geçirebildiğinin göstergesi.

İngiltere’de ayaklanma var

Seçimin bir diğer ilginç ülkesi İngiltere oldu. AB’den çıkmak için çabalayan bu ülkede, Brexit Partisi ve Liberal Demokratlar seçimden galip ayrıldı. Henüz birkaç aylık olan, İngiltere’nin kıdemli faşisti Nigel Farage’ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi’nin programı bile derme çatma. Ne oldu burada? Yerleşik düzen partilerinden sıkılan İngiliz seçmenin bir nevi ayaklanmasını izledik. Muhafazakârlar bana göre gelmiş geçmiş en başarısız liderleri Theresa May ile yüzde 10 bile alamazken, İşçi Partisi de yüzde 14 ile çakıldı.

Avrupa genelinde solun, İspanya ve Portekiz gibi göçmen krizinden sınırlı miktarlarda etkilenen birkaç ülkede başarılı olduğunu görüyoruz. Esasında eriyen merkez siyaset partileri ile onların yerine ikâme olan partilere baktığımızda tümünün Avrupa neoliberalizmini temsil ettiklerini görüyoruz. Bu seçimde bana göre Avrupa’nın kapitalistleri eskiyen yüzleri yenileri ile değiştirdi. Meselâ Almanya’da merkez siyasetin sol kanadında neoliberal omurgaya SPD’nin yerine Yeşiller oturtuldu. Yani dizi filmin rolleri, senaryosu aynı ama oyuncuları değiştirildi diyebiliriz.

Burada sorulması gereken asıl soru şu olmalı bana göre, “İhracat patlamaları yaşayan, bütçe fazlaları veren AB’nin bazı ülkelerinde yönetimdeki merkez siyaset neden eriyor?” Demek ki merkez siyasetin huzur bulması için para yeterli olmuyor. AP seçimlerinde seçmenin, “iklim değişikliği” ve “göç krizi” temalarını ön plana alarak oy kullandığını ifade ediyor siyaset uzmanları.

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Tartışma zamanı

Avrupa’daki sol/sosyalist hareketin de seçimlerde puan kaybettiğini görüyoruz. Neden? Örneğin, kıtanın önemli ülkelerinde merkez siyasetin sol kanadı çöküyor ama sol/sosyalist siyaset buradan kaçan oyları bir türlü bünyesine alamıyor. Evet, sol/sosyalist cephe için hesap vakti. Örneğin, Almanya’da faaliyet gösteren Sol Parti’nin (Die Linke) önde gelen isimlerinden ve Aufstehen (Ayağa Kalk) hareketinin kurucusu Sahra Wagenknecht, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Artık politik stratejimiz hakkında oturup dürüstçe konuşma vakti geldi” dedi. Die Linke sosyal medya hesaplarından ise “Daha iyi bir sonuç almayı isterdik elbette” açıklaması yapıldı. Yakın bir zamanda Die Linke içerisinde parti programı üzerinden bir geniş tabanlı bir tartışma başlayacağının sinyalleri geliyor. Böyle de olmalı zaten. Var olan programın partiyi iktidar alternatifi haline getiremediği açıkça görülüyor.

Bunu seçimler öncesinde görüştüğümüz partinin Federal Parlamento Grup Başkanı Dietmar Bartsch da “yeni bir programa ihtiyacımız var” sözleriyle teyit etmişti. Özetle, AB’yi bu yıl sıcak bir yaz bekliyor. AP’de güçlü bir şekilde yer alan aşırı sağcıların performansı gerginliğin dozunu belirleyecek. Biz de takipte olacağız.