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13.07.2019
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Solar teknolojilere de yatırım yapıyor

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Oto Safari

Temmuz 2019 sonundan itibaren daha yüksek verimliliğe sahip solar teknolojiye sahip aracın yol testlerine başlayacağını duyuran marka, böylece menzili artırıp yakıt verimliliğini de yükseltmeyi amaçlıyor.

Toyota, test sürüşlerini ilk etapta Toyota City, Aichi Fabrikası, Tokyo ve diğer bölgelerde yapacak. Testlerde elde edilen bilgiler ışığında, araç üzerine yerleştirilecek solar şarj etme sistemleri geliştirilecek. Güneş paneline sahip otomobiller, araçların menzilini artırarak emisyon tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda araçların şarj etme oranlarını düşürerek çevre konusunda katkılar sağlayacak.

Tavanına, kaputuna ve bagaj kapağına geliştirilmiş solar güneş panelleri yerleştirilen Pirius PHEV (şarj edilebilir hibrit), güneş enerjisinden faydalanarak şarj olacak ve bunu daha fazla yol kat etmek için kullanabilecek. Buna ek olarak geliştirilen yeni sistemle; aracın bataryası sadece sürüş halinde değil park halinde de şarj olacak. Bu yeni sistem, daha önce satışa sunulan solar şarj sistemli modelden yaklaşık 5 kat daha fazla güç üretebilecek.

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