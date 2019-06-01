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01.06.2019
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Solcu lider Obrador’dan Trump’a ders

Trump’ın göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıklamasına Obrador’dan yanıt: Sosyal problemler baskı ve vergilerle çözülemez

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Meksika ile ABD arasındaki göçmen krizi başkanların karşılıklı atışmalarıyla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenleri durdurmak için Meksika’nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, göçmenlerin Meksika üzerinden ABD’ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Meksika’nın solcu Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Trump’ın ararına sert tepki gösterdi. Obrador yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların vergiler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti. ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, Trump’a “Göçmenlerin kardeşlik içinde yaşadığı ülkeyi bir anda nasıl göçmenlerin kötü muamele ve zulüm gördükleri bir gettoya çevirebildin?” sorusunu yöneltti.

“Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir” değerlendirmesinde bulunan Meksikalı lider şu ifadeleri kullandı:

“Vergiler işe yaramayacak. Vergilerin göçle hiçbir ilgisi yok. Göçmenler göç etmeye devam edecek, bu ekonomik bir meseleden ziyade sosyal bir mesele. Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum.”

MEKSİKA’DAN HEYET GİDECEK

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ı beraberinde heyetle Washington’a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika’nın göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti. Uzun süredir göçmenleri hedef alan ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

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