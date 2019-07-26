Solomun, Diynamic Festival ile yeniden İstanbul’da

Dünyaca ünlü elektronik müzisyeni Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul’da. Diynamic Festival; Amsterdam, Münih ve Barcelona’nın ardından geçen yıl İstanbul’da müzikseverlerle buluşmuştu.
Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi, gündüz Kilyos’daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena’da sabaha dek sürecek.
Her iki alanda da setin başına geçecek olan Solomun’a tek günlük müzik festivalinde Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Andy Bros, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi yıldız isimler eşlik edecek.
Festivalde sahne programı şöyle:
Gündüz
Solomun
Adriatique
ELAX aka Boys Noize
Kollektiv Turmstrasse
Adana Twins
Magdalena
Lehar
Undercatt
Musumeci
Moscoman
Andy Bros
Gece
Solomun
Adriatique
Lehar
Magit Cacoon
Musumeci
Innellea
Andy Bros
Milyon Beach: Kapı Açılış: 12:00 Kapanış: 23:59
Volkswagen Arena: Kapı Açılış: 00:00