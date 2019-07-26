Solomun, Diynamic Festival ile yeniden İstanbul’da

Dünyaca ünlü elektronik müzisyeni Solomun, kurucusu olduğu Hamburg çıkışlı Diynamic Festival ile ikinci kez İstanbul’da. Diynamic Festival; Amsterdam, Münih ve Barcelona’nın ardından geçen yıl İstanbul’da müzikseverlerle buluşmuştu.

Merakla beklenen festival bu yaz 3 Ağustos Cumartesi, gündüz Kilyos’daki Milyon Beach gece ise Volkswagen Arena’da sabaha dek sürecek.

Her iki alanda da setin başına geçecek olan Solomun’a tek günlük müzik festivalinde Adriatique, Boys Noize, Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Musumeci, Moscoman, Andy Bros, Magit Cacoon, Innellea ve Andy Bros gibi yıldız isimler eşlik edecek.

Festivalde sahne programı şöyle:

Gündüz

Solomun

Adriatique

ELAX aka Boys Noize

Kollektiv Turmstrasse

Adana Twins

Magdalena

Lehar

Undercatt

Musumeci

Moscoman

Andy Bros

Gece

Solomun

Adriatique

Lehar

Magit Cacoon

Musumeci

Innellea

Andy Bros

Milyon Beach: Kapı Açılış: 12:00 Kapanış: 23:59

Volkswagen Arena: Kapı Açılış: 00:00