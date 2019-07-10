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10.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Soma'da madenciler TKİ'ye yürüyor

Soma’da madenciler TKİ’ye yürüyor

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Gökay BAŞCAN

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği katliamın ardından işten çıkarılan ve tazminatlarını alamayan yaklaşık 3 bin 500 maden işçisi, gasp edilen hakları için harekete geçti. Tazminatlarının faiziyle ödenmesi talebiyle yaklaşık bir hafta önce imza kampanyası başlatan işçiler, bugün saat 12.30’da Soma Kaymaklı Meydanı’nda buluşarak Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) yürüyecek ve topladıkları imzaları teslim edecek.

3 BİN 500 İŞÇİ MAĞDUR

Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri AŞ’nin Eynez ocağında 13 Mayıs 2014’te yaşanan maden katliamının ardından şirkete ait ocaklarda çalışan 2 bin 851 maden işçisi işten çıkarılmış, işçilere kıdem tazminatları ödenmemişti. Ardından farklı tarihlerde 700’e yakın işçi daha işten çıkarıldı. İşçilerin haberi olmadan Türkiye Maden-İş Sendikası ile şirket arasında imzalanan protokolde tazminatların 23 taksitle ödeneceği açıklandı; ancak taksitlerin çoğu ödenmedi.

Açtıkları davaları kazanmalarına karşın alacaklarını tahsil edemeyen yüzlerce işçi, Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın desteğiyle bir araya geldi ve gasp edilen hakları için bir mücadele programı oluşturdu. İşçiler bu program kapsamında imza kampanyaları, basın açıklamaları ve sonunda Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirmeyi planlıyor.

HAKLARIMIZI ALACAĞIZ

BirGün’e konuşan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin, “Yasal hakkımız olan tazminatlarımızı hukuki mücadeleyle almaya çalıştık. Davaları kazandık ama ödeme yapmadılar. Daha sonra istinaf mahkemesine götürerek süreci uzattılar. Biz de mağdur olan tüm işçi arkadaşlarla birlikte bir imza kampanyası başlattık. İmzaları yürüyüş düzenleyerek gerekli yerlere ulaştıracağız, sonrasında da mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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Mağdur edilen maden işçilerinden Mustafa Özdemir ise şirkette muhatap dahi bulamadıklarını belirterek, şunları söyledi: “İşten çıkarılanlar, emekli olanlar… Şirketten kimse tazminatını alamıyor. Ben 2017 yılının başında işten çıkarıldım, daha sonra açtığım davayla işime dönerek emekli oldum ancak hiçbir tazminat alamadım. 9 senelik kıdem ve ihbar tazminatım var. 65 günlük izin param var. Hiçbir ödeme yapılmadı. Şirketten bir muhatap dahi bulamıyoruz. Biz de bir araya gelerek haklarımızı aramaya karar verdik.”

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