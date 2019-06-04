Somalı ailelerin bayramı mezarlıkta başladı

Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti olan ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma’da madenci ailelerinin ilk durağı çocuklarının, eşlerinin, babalarının mezarları oldu.

Manisa’nın Soma ilçesinde alınmayan önlemler yüzünden 13 Mayıs 2014’te meydana gelen katliamda yaşamını yitiren 301 madenciden bazılarının defnedildiği Maden Şehitliğinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla duygusal anlar yaşandı.

Aileler, sabah saatlerinden itibaren ziyaret ettikleri yakınlarının kabri başında dua etti. Çocuklar ise 5 yıl önce kaybettikleri babalarının mezarları başına çizdikleri resimleri bıraktı.