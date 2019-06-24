Somalili çocuklar için yardım kampanyası

Nevzat Çağlar Tüfekçi / Milas

İç savaşın en şiddetli şekilde sürdüğü, açlık ve yoksulluğun hakim olduğu 15 milyon nüfuslu Somali’de, Türkiye tarafından, Somali’nin başkenti Mogadişu’da kurulan eğitim ve araştırma hastanesinde Türkiye’den giden hekimler görev yapıyor.

Hekimler, iç savaşın yarattığı çatışmalarda yaralanan, iyi beslenememe ve kötü barınma koşullarından dolayı hasta olan özellikle kadın ve çocukların tedavileri için müdahalede bulunuyorlar.

Mogadişu’da bulunan ve beş yıldır hizmet veren Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmak üzere Somali’ye giden Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi hekimlerinden genel cerrah Süleyman Koç, bireysel olarak geliştirdiği projeyle Somalili çocuklara ve kadınlara temel gıda ve temizlik maddeleri yardımında bulundu.

Mart başında 4 aylığına Sağlık Bakanlığı adına Somali’nin başkenti Mogadişu’ya giden ve görev süresi Haziran sonunda tamamlanacak olan Dr. Koç, hastanede hekimlik görevinin yanısıra kendi çabasıyla “Çocuklar aç uyumasın” isimli bir kampanya başlattı.

Maddi yardım kampanyası başlatan Dr. Koç, toplanan bu yardımları Somali’ye transfer ederek; Mogadişu’da iç savaşın yetim bıraktığı ve yetimhanede yaşayan 200 çocuğa ve kampta yaşayan yine iç savaşta eşlerini kaybeden kadınlara; temel gıda ve temizlik maddeleri ile giysi yardımları ve çocuklara çeşitli hediyelerin ulaştırılmasını sağladı.

“Somali’de bu projeyi başlattığım zaman aklımdaki ilk düşünce kızların yaşadığı bir yetimhaneye yardım ulaştırmaktı. Geri kalmışlığın üzerine bir de iç savaşın eklendiği toplumlarda, erkekler erken yaşta ölüyorlar. Erken yaşta, çok sayıda çocukla dul kalan kadınlar için ölmekten belki daha zor bir yaşam onları bekliyor,” diye konuşan Dr. Koç şunları ilave etti:

“Kız çocukları hiçbir durumda yetimhaneye verilmiyor. Onun için burada kız çocuklarından oluşan bir yetimhane yok. Bunun nedenleriyle ilgili birçok şey düşünebilirsiniz. Bu anneler en zor şartlarda bu çocukları yaşatmak için yürek yakan bir yaşam mücadelesine giriyorlar. Açlık ve hastalıklar peşlerini bırakmıyor.”

Her şey çok güzel oldu

Kendi geliştirdiği “Çocuklar aç uyumasın” projesine Türkiye’den 100’den fazla kişinin 8,500 dolara yakın bağışta bulunduğunu belirten Koç, sağlanan bu bağışlarla, diğer yardımların yanısıra yetimhanede ve kampta yaşayanlar için 60 kurban kesimi yaparak, ihtiyaç sahiplerine et yardımı ulaştırdıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Milas’tan, Ankara’dan ve diğer yerlerden gelen kurban yardımlarını yetimhaneye ve kampa ulaştırdık. Endüstri meslek lisesi kadın öğretmenleri, merkez ortaokulu öğretmenleri, Milas devlet hastanesi güvenlik ve diş bölümü çalışanları aralarında yardım toplayıp ulaştırdılar. Milas’tan kadınlar gün parasını toplayıp yardım ettiler. Hiç tanımadığım insanlar projeye destek oldu. Kardeş Azerbaycanlı bir doktor arkadaşım projeye katkı sağladı. Manevi olarak önemli destekler aldım. Her şey çok güzel oldu.”

Dr. Koç, yardımların dağıtımı ve yerlerine ulaştırılmasında Somalili hastane çalışanı Ali’nin kendisine çok yardımı olduğunu ve ayrıca yetimhanenin ilkel durumda olan 20 tuvaletinin bakımını yaptırdıklarını, içlerine su hattı çektirdiklerini de sözlerine ekledi.