Son 20 günde 1 milyon tavuk telef edildi: 6 ay sonra yumurta bulunamayabilir

Irak hükümetiyle Türkiye arasında yaşanan yumurta ithalatı krizi sonucu yem masrafları nedeniyle son 20 günde bir milyon tavuğun telef edildiği açıklandı. Sektör üreticileri ise krizin devam etmesi halinde 6 ay sonra piyasada yumurta bulunamayacağını belirtti.

Sözcü‘nün haberine göre, 1 Mayıs itibariyle Irak yumurta ithalatında Türkiye’ye ambargo uygulamaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, ambargodan bu yana masraflarını karşılayamayan sekiz üretici iflas ederken, yaklaşık 17 milyon tavuk kesilmek zorunda kaldı. Ayrıca son 20 günde yaklaşık 1 milyon tavuk kesimhanelerde sıra olmasından dolayı telef edildi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yeni ihracat pazarı arayışlarının sürdüğünü belirterek, “Şu anda arz talep dengemiz tam oluşmadığı için bir çözüme ihtiyacımız var. Çözüm çalışmaları devam ediyor. Bakanlıktan çalışma bekliyoruz. Şu anda arz fazlalığından kaynaklı fiyat düşüşü var. Yeni ihracat pazarı arayışlarımız devam ediyor. Sıkışmış durumdayız. Ayrıca devlet nezdinde çalışmalarımız hızlandı. Önümüzdeki aya kadar bu krizin atlatılmasını bekliyoruz” dedi.