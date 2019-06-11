22.2 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Son 250 yılda 600'a yakın bitki türünün nesli tükendi

Son 250 yılda 600’a yakın bitki türünün nesli tükendi

Son 250 yılda doğadaki 600'e yakın bitki türünün neslinin tükendiği belirtildi.

birgun.net birgun.net

İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ile İsveç’teki Stockholm Üniversitesi’nin ortak araştırmasına göre son 250 yıl içinde 571 bitki türü yok oldu. Bilim insanları, bitkilerin neslinin beklenenden 500 kat daha hızlı tükendiğini vurguladı.

Araştırmacılara göre, bitki türlerinin yok olmasının başlıca nedeni tarım ve hayvancılık için doğal yaşam alanlarının yok edilmesi. Ayrıca ağaç kesiminin yaygın yapıldığı ve bitki çeşitliliği bakımından zengin olan tropikal adalar da kayıpların en çok görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Bitkisel yağ üretimi için kullanılan Şili Sandalağacı, yaşamının büyük bölümü yer altında geçen Thismia bitkisi, pembe çiçekli Kutsal Helena zeytin ağacı nesli tükenen bitkiler arasında sayıldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,587AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Son 250 yılda 600’a yakın bitki türünün nesli tükendi

birgun.net -
İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ile İsveç'teki Stockholm Üniversitesi'nin ortak araştırmasına göre son...
Devamını Oku

Mordoğan ve Foça’ya İZDENİZ seferleri başlıyor

BİRGÜN İZMİR -
Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir...
Devamını Oku

AYM’den Berkin Elvan başvurusuna ret

birgun.net -
Anıl AtaşAnayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Direnişi sırasında...
Devamını Oku

Bahçeli’nin ‘Kürdistan’ tepkisine Yıldırım’dan yanıt: İttifakımıza zarar veremez

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Kürdistan"...
Devamını Oku

E3 Oyun Fuarı kapılarını açtı

birgun.net -
ANIL ATAŞVideo oyunları dünyasının en büyük fuarlarından...
Devamını Oku

TAKSAV Kadıköy’de önemli etkinlik: 15-16 Haziran’ın izinde yeni direniş modelleri

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Türkiye işçi sınıfının en...
Devamını Oku

Sokak röportajında konuşan kadın: Millet uzaya çıkıyor, biz daha ‘Muratgilin damı’ndan atlayamadık

birgun.net -
23 Haziran'da yapılacak olan İBB seçimlerine ilişkin Yurttaş TV'ye konuşan kadının sözleri...
Devamını Oku

Dışişleri’nden ABD Temsilciler Meclisi’ne: Müttefik ilişkileriyle bağdaşmıyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin dün kabul ettiği “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin...
Devamını Oku

Fırtına Vadisi’nde 21 yapının yıkımına karar verildi

birgun.net -
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına inşa edildiği gerekçesiyle 21 yapının...
Devamını Oku

George R. R. Martin’in video oyunu projesi ‘Elden Ring’ duyuruldu

birgun.net -
Geçen haftalarda final yapan Game of Thrones dizisinin yazarı George R.R. Martin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi