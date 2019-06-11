Son 250 yılda 600’a yakın bitki türünün nesli tükendi

İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ile İsveç’teki Stockholm Üniversitesi’nin ortak araştırmasına göre son 250 yıl içinde 571 bitki türü yok oldu. Bilim insanları, bitkilerin neslinin beklenenden 500 kat daha hızlı tükendiğini vurguladı.

Araştırmacılara göre, bitki türlerinin yok olmasının başlıca nedeni tarım ve hayvancılık için doğal yaşam alanlarının yok edilmesi. Ayrıca ağaç kesiminin yaygın yapıldığı ve bitki çeşitliliği bakımından zengin olan tropikal adalar da kayıpların en çok görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Bitkisel yağ üretimi için kullanılan Şili Sandalağacı, yaşamının büyük bölümü yer altında geçen Thismia bitkisi, pembe çiçekli Kutsal Helena zeytin ağacı nesli tükenen bitkiler arasında sayıldı.