Son ‘Cemre’ Kadifekale’de düştü

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kadifekale’de gerçekleştirdiği “Üçüncü Cemre” şenliğinde tüm projelerini açıkladı. Soyer, “Her birinizi sadece insan olduğunuz için bağrıma basıyorum. Benim siyasetten anladığım budur. Hizmetten anladığım budur. İşte bu nedenle aşkla İzmir diyorum” dedi

Aycan KARADAĞ

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerinin ilk etabını 26 Şubat’ta Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Birinci Cemre” ve ikinci etabını 9 Mart’ta Ödemiş’te gerçekleşen “İkinci Cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaşmıştı.

Soyer, bugün Üçüncü Cemre Şenliği’nde on yedi başlık altındaki projelerinin tamamını ve ilk yüz gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini açıkladı. Tunç Soyer’in İzmir vizyonunu oluşturan başlıklar arasında ulaşım ve altyapıdan, demokrasiye, kültür sanata, gençlik ve doğaya kadar uzanan farklı konular oluşturuyor. Lansman toplantısına CHP’li belediye başkanları, Millet İttifakı’nın belediye başkan adayları, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ve partililer ve birçok Kadifekaleliler katıldı. Öte yandan gazeteci Uğur Dündar’da toplantıyı takip etti.

“AYNI ÜLKENİN VATANDAŞI OLMAK ZATEN BUNU GEREKTİRİR”

Tunç Soyer Üçüncü Cemre şenliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kardeşlik, barış ve demokrasiyle birlikte olmayan bir kalkınma, yalnızca bir avuç insanı zengin eder. Gerçek demokrasi ise refahın toplumun her kesimine yayılmasını, adil dağılmasını sağlar. Diyorlar ki, Hükümet İzmir’e şu kadar yatırım yaptı. Oysa resmi veriler bambaşka bir resim çiziyor. Bakınız 2004 ve 2018 arasında İzmir’den merkezi yönetime giden miktar nedir biliyor musunuz? 477 milyar lira. Peki aynı sürede merkezi yönetimden gelen ne? 117 milyar lira. Yani İzmir’li çalışmış çabalamış, Anadolu’nun ekonomisi daha zayıf şehirlerine, ilçelerine tam 360 milyar lira para aktarmış. Güzel, doğru olan da, bu. Aynı ülkenin vatandaşı olmak zaten bunu gerektirir. Ama hayır, öyle demiyorlar. İzmir devletimizin bütçesine aldığının tam üç katı bir katkı koydu demiyorlar, diyemiyorlar. Bakınız bugün gelinen noktada Hükümet İzmir’i desteklemiyor. İzmir devletimizi destekliyor. İzmir bir kalp gibidir. Yapacağımız tüm çalışamalarına doğal liman olmasına yaslanacak. Doğallığından alacak. İzmir için iki hedef. Biri refah seviyeyi eşitleyeceğiz. Diğeri ise refahı büyüteceğiz. Daha önce iki cemremizi açıkladık. Bugün de üçüncü cemremizi anlatacağım ve projelerimizi özetleyeceğiz.”

Soyer projelerini şöyle sıraladı:

Dünyaya ve ülkelere hükmettiğini düşünen herkes kendi kibrinin gölgesinde bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Oysa nafile. Hepimiz yaşamak için birbirimize muhtacız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel gelecek inşa edeceksek, birbirimize sımsıkı sarılmak ve daima yan yana durmak. İşte bu nedenle diyorum ki, kardeşlik ve barış olmadan ne kalkınma ne demokrasi ne de adalet mümkündür.

HÜKÜMET İZMİR’İ DESTEKLEMİYOR, İZMİR DEVLETİMİZİ, MİLLETİMİZİ DESTEKLİYOR

Kardeşlik ve barış ve demokrasi ile olmayan kalkınma sadece bir grup seçkini zengin eder. Oysa gerçek demokrasi refahın toplumun her kesimine yayılmasını ve adil dağılmasını sağlar. Diyorlar ki, hükümet şu kadar yatırım yaptı. Resmi veriler başka bir şey söylüyor; 2004-2018 yılları arasında 477 milyar lira İzmir’den merkezi hükümete giden. 117 milyar lira merkezi hükümetten İzmir’e gelen miktar. 360 milyar lira bu millete para aktarmış İzmir. Güzel. Doğru olan da bu. Ama hayır, öyle demiyorlar, İzmir’e şu kadar yatırım yaptık, bunu biz yaptık diyorlar. İzmir’in devletimizin bütçesine aldığının tam 3 katı koydu demiyorlar, diyemiyorlar.

MERKEZİ HÜKÜMETLE İZMİR KENT VİZYON ORTAKLIĞINI KURACAĞIZ

Gelinen noktada hükümet İzmir’i desteklemiyor. İzmir devletimizi, milletimizi destekliyor. Hükümet İzmir olmadan ayakta duramaz. Meseleye başka türlü bakıyoruz biz; hem kendi imkanlarımızla şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz hem de merkezi hükümetle İzmir Kent Vizyon Ortaklığı’nı kuracağız.

17 BAŞLIKTA 165 PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK

İzmir bir kalp gibidir. Bedenimizdeki nasıl kan pompalıyorsa İzmir de batının aldığını doğuya aktarır. Şehrin özünden ve coğrafyasından beslenecek onun Akdeniz Çanağı ve Anadolu’da taze kan pompalamasını sağlayacak. İzmir için iki ana hedefimiz var; biri refahın eşitlenmesi. Diğeri de refahın herkes için büyütülmesi. 17 başlıkta 165 proje gerçekleştirdik. 98’ini birinci cemrede, 28’ini Ödemiş’te açıklamıştık. Bugün burada hem yeni projelerimizi sunacağım hem de özetini sunacağım.

HER İLÇEDE YAŞAM MERKEZİ

Her ilçemizde yaşam merkezleri kuracağız. Evde bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Tüm ihtiyaçlarını evlerinde gerçekleştireceğiz. Engelli hizmet merkezlerini güçlendireceğiz. Eğitim sağlık sosyal yardım ulaşım istihdam noktasında hizmetinizde olacağız. Meslek fabrikamız gençlerin işsizliğiyle mücadelede yeni bir rol üstlenecek. Ara elemanların yetiştirilmesi için sertifika programları hazırlayacağız.

BAYKUŞ SEFERLERİ DÖNEMİ BAŞLAYACAK, TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ YARIYA İNECEK

Şehrin kara, raylı ve deniz ulaşım sistemlerini güçlendireceğiz. Güvenli, rahat, ucuz, doğayı kirletmeyen bir İzmir içi ulaşım olacak. Otobüs raylı sistem ve deniz ulaşımında baykuş seferleri dönemine geçiyoruz. Gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar seferler devam edecek. Toplu ulaşım tüm ana hatlarda gece boyu sürecek. Halk taşıt ile erken saatlerde işe gitmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz için toplu taşıma ücretlerini yarıya indireceğiz.

BUCA METRO’YA KAVUŞACAK, RAYLI SİSTEMİ İKİ KAT ARTTIRACAĞIZ

Raylı sistemi iki kat arttıracağız. 179 km olan raylı sistemi 340, orta ve uzun vadede ise 470 km’ye çıkaracağız. Kısa vadede tamamlayacağımız Buca, Halkapınar-Otogar, Narlıdere metrosunu hızla İzmirlilerle buluşturacağız. Güzelbahçe’ye kadar uzanacak raylı sistem ağıyla İzmir kesintisiz, güvenilir, hızlı, raylı sistemle buluşacak. Projesi hazır olan buca metro hattının temelini atıp inşaatına hızla başlayacağız.

111 NOKTADA YENİ KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Projesi, planı, bütçesi hazır olan Çiğli tramvayının inşaatına hemen başlayacağız. 111 noktada yeni kavşak düzenlemeleri ile bu noktadan akıllı trafik sistemini harekete geçirerek sıkışıkları aşacağız. Trafik akışını kolaylaştıran kavşak düzenlemelerini hayata geçireceğiz. Bayraklı Buca Karabağlar arasındaki artelin projesini hazırladık.

TRAFİĞİ ÜÇ NOKTADA YER ALTINA ALACAĞIZ

İzmir genelinde otopark sayımızı 100 bin araç kapasitesine ulaştıracağız. Bütün ilçelerimizde de yeni katlı veya yeraltı otoparklar yapacağız. Birçok noktada trafiği yeraltına alacağız. Alsancak Garı’nın önündeki trafiği yer altına alacağız. Basmane Meydanı’ndaki trafiğini de. Karşıyaka Vapur İskelesi’nin önündeki trafiği de yer altına alacağız. Üstte de yayalaştırılmış alanlar kazanacağız. Sadece Alsancak’ta 15 bin metrekarelik yayalaştırılmış alan ile adeta bir şehir meydanı kazandırmış olacağız. İzmir bisiklet şehri olsun istiyoruz. 200 km’lik bisiklet yolu yapacağız.

DENİZ YOLU ULAŞIM SEFER SAYISINI EN AZ 3 KAT ARTTIRACAĞIZ

İzmir’de İzmirliyi denizle daha çok buluşturacağız. Halen kent içi ulaşımda en az 4.5 kat arttıracağız. Hat sayısını ondan 21’e, iskele sayısını 14’ten 17’ye çıkaracağız. İki yeni tekne alacağız. Deniz yolu ulaşım sefer sayısını en az üç kat arttıracağız. Körfez canlanacak cıvıl cıvıl olacak.

BOZUK YOL KALMAYACAK, ÇÖZÜMÜNE 100 GÜN İÇİNDE HIZLA BAŞLAYACAĞIZ

2019-2024 yılları rekor asfalt yılları olacak. Bozuk yol kalmayacak. Çözümüne 100 gün içinde hızla başlayacağız. İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına da devam edeceğiz. Eskiyen altyapıları yenileyeceğiz. İzmirlileri içilebilir içme suyu hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Canla başla çalışacağız.

YENİ BERTARAF TESİSLERİ KURARAK TÜM ATIKLARI VE ÇÖPLERİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Son 20 yılda ciddi oranda azalan koku sorununu tümüyle çözeceğiz. Koku giderme üniteleri kuracağız. Kokunun oluşmaması için tüm dereleri ve büyük arıtma kanalını kapsayan doğal rehabilitasyon projesini hayata geçireceğiz. Yeni bertaraf tesisleri kurarak tüm atıkları ve çöpleri dönüştüreceğiz. Bu tesislerden elektrik enerjisi elde edeceğiz.

HUZURLU KENT ORTAMI İLE ULUSLARARASI YATIRIMCI GELECEK

Kardeşlik ve barışın olmadığı yerde kalkınma olmaz. Yatırımcılar huzurlu ve istikrarlı yapı arar. Kutuplaştırma, yoksulluk, enflasyon ve ekonomik kriz demektir. Huzurlu bir toplum iş, aş ve ekmek demektir. İzmir daha da gelişsin, refah büyüsün ve herkese eşit dağıtılsın diyoruz. Bunu yaparken hemkendi kaynaklarımızı kullanacağız hem de yatırımcılar için yeni hareket alanları yaratacağız. Uluslararası yatırımcıları çekeceğiz. İzmir örneği tüm Türkiye’ye yayılacak.

AGORA’NIN YANINDAKİ KATLI OTOPARKTAN KADİFEKALE’YE TELEFERİK KURACAĞIZ

Kemeraltı’ndan başlayacağız. Kemeraltı İzmir’in kalbidir. Batı Anadolu Medeniyetleri Müzesi kuracağız. Güzergah boyunca lokantalar olacak. Sadece bu güzergah bile İzmir’in tüm dünyaya sunacağı bir turizm rotasıdır. Bunu mutlaka yapacağız. Anıtlar Kurulu ile sorunu aşabilirsek Agora’nın yanındaki katlı otoparktan Kadifekale’ye teleferik kuracağız. Bu hattın projesi ve bütçesi hazır. Kadifekale’yi de turizm cazibe merkezi haline getireceğiz. Kemeraltı esnafı ve stk’larla el ele çalışacağız.

İZMİR’DE ÜSTÜ AÇIK PAZARYERİ BIRAKMAYACAĞIZ

İzmir’e teknoloji ve inovasyon üssü kuracağız. Üniversitelerle birlikte kuracağımız merkezde inovasyonda öncü kent olacağız. Pazaryerleri ile ilgili çalışma yapacağız. Özkanlar Pazaryerini tekrar kuracağız. İzmir’de üstü açık hiçbir pazaryeri bırakmayacağız. İzmir’in tüm semt pazarlarını geliştireceğiz. İzmir Bit Pazarı gibi kent kültürünün önemli parçası olan konsept pazarların da altyapısını oluşturacağız.

ASKIDA İŞ VAR PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ

Askıda iş var. Yeni bir projemiz. Mahalle muhtarlarımızla hayata geçireceğiz. Platolar ile İzmir sinema ve müzik sektörünün merkezinde olacak. İzmir uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir yeni projelerle büyüyüp gelişerek devam edecek. 12 ay çalışacak olan fuar, yeni ve özgün ihtisas fuarlarına da ev sahipliği yapacak.

İZMİR EKONOMİSİNE KADIN ELİ DEĞECEK

İzmir bir kadın şehridir. Gerçekten bir şehir adını bir kraliçeden alıyorsa üstelik bir amazon kraliçesinden alıyorsa o kent kadın şehridir. Kadın kooperatiflerini kuracağız. Kadınlara mikro krediler sağlayarak pazarlama imkanlarını geliştireceğiz. İzmir ekonomisine kadın eli değecek.

GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI YÖNETİM SÜRECİNE DAHİL EDECEĞİZ

Gençleri ve çocukları yönetim sürecine dahil ederek İzmir’i yarınlara hazırlayacağız. Kentin geleceğini gençlerimizle birlikte planlayacağız. Nitelikli, öncü, dünyaya açık gençler yetiştireceğiz. Gençlik merkezleri kuracağız. 24saat hizmete açık olacak. Üniversitelerin olduğu ilçelerde gençlerimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirebilecekleri imkanlara sahip olacak. Seferihisar Çocuk Belediyesi’ni tüm ilçelere yayacağız.

ÖĞRENCİ YURTLARI AÇACAĞIZ, GENÇ GİRİŞİMCİLERE EĞİTİM-UZMANLIK VE MADDİ KAYNAK SAĞLAYACAĞIZ

Öğrenci yurtları açacağız. Girişim ve iş geliştirme merkezlerinin sayısını arttıracağız. Gençlerin sosyal projelere katılımını arttırmak için teşvik ve destekler vereceğiz. Genç girişimcilere eğitim ve uzmanlık desteği verip maddi kaynaklar sağlayacağız. İzmir’in köylerinde üretim yapan çiftçilerimizin evlatlarının burs olanaklarına kavuşmasını sağlayacağız. İzmir uluslararası sanat-tasarım üniversitesini kuracağız. Tarım üniversitesini ve deniz bilimleri gibi tematik üniversiteleri İzmirlilerle buluşturacağız. Akdeniz Dilleri Merkezi’ni kuracağız. İngilizce diğer dilleri gençlerimizin öğrenmesini sağlayacağız.

GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURMAK İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ

Çocuklarımızın sağlıklı eğitim alması bizim için en önemli mesele. İç ve dış boyalarını, bahçe düzenlemelerini yapacağız. Çocuklarımızı sağlıklı gıdalarla buluşturacağız. Spor demek hareket ve hayat demek. Çocuklarımızın uyuşturucu ve sigaradan uzak kalmaları ve iş hayatında başarılı olmaları için spor şart. Büyükşehirin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. İzmir kulüplerine destek olacağız. Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka, Buca, İzmir spor kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirecek destekler vereceğiz. İzmir’in sahnesi olan Körfez cıvıl cıvıl rengarenk olacak. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Amatör spora destek vereceğiz. Şehrin dört bir yanına olimpik ve yarı olimpik havuzlar yapacağız. Kadifekale’de de bir yüzme havuzu yapacağız.

ODAĞI VATANDAŞ OLAN PLANLAMA VE DÖNÜŞÜM

Bir şehrin dönüştürülmesi eski binaların yıkılması değildir. Asıl olan kentin atıl kalmış tüm alanlarını yeniden hayata kavuşturmak. İzmir’in mahallelerini yerinde ve uzlaşı ile dönüştürmeye hız vereceğiz. Herkesin doğduğu mahallede komşusuyla yaşama hakkını koruyacağız. Odağı vatandaşın menfaatlerini koyan planlama ve dönüşüm anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz.

GEDİZ DELTASI’NDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜK PARKINI KURACAĞIZ

Bu şehrin doğasını korumak onun geleceğini korumaktır ve bu herkes için önceliklidir. Kuşların, ağaçların, sandıkta oy hakkı olmayan canlıların da belediyesi olacağız, onların da yaşam hakkını gözeteceğiz. Şehrimizin doğasına sımsıkı sahip çıkacağız. Dünyada yaşayan her on flamingodan biri İzmir’de yaşıyor. Gediz Deltası’nda kesintisiz bisiklet yollarıyla ulaşılan Avrupa’nın en büyük parkını kuracağız.

YEŞİL ALAN MİKTARINI İKİYE KATLAYACAĞIZ

İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını ikiye katlayarak 30 metrekareye çıkaracağız. Doğamızı kent yaşamına dahil edeceğiz. Toplam 2,5 milyon metrekare yeşil alan ve rekreasyon alanını kazandıracağız.

İZMİR ÇÖPLERİNİ AYRIŞTIRARAK TOPLAYAN BİR KENT OLACAK

Geri dönüşümde evlerden başlayan ayrıştırmaya başlayacağız. Çöp ayrıştırması kentin gelişmişlik göstergelerinden birisi. Pilot bölge uygulamalarıyla başlatacağımız uygulamayı tüm kente yayacağız. 20 bin çöp toplayıcılarını örgütleyeceğiz. İzmir çöplerini ayrıştırarak toplayan bir kent olacak. Can dostlarımıza tedavi, aşılama, kısırlaştırma hizmetleri vereceğiz. Mobil tedavi üniteleriyle her yere anında ulaşacağız.

TEMİZ ENERJİYİ KENT GENELİNE YAYACAĞIZ

İzmirlilerle kuracağımız kooperatiflerle hem temiz enerji elde edeceğiz. Teşvik programlarıyla temiz enerjiyi kent geneline yayacağız. Biyo gaz tesisleri kuracağız. Hayvancılığın yoğun ve organize olduğu yerlerde biyogaz tesisleri ile sıcak su ve merkezi ısıtma hizmetlerini üretebileceğiz.

İZMİR’İ TASARIM VE İNOVASYON KENTİ YAPACAĞIZ

Kemeraltı’nı ayağa kaldırıp UNESCO Dünya Kültür Mirası olmasını sağlayacağız. Tasarımcıları, akademisyenleri, sektördeki markaları buluşturan bir tasarım sokağı yaratıp İzmir’i tasarım ve inovasyon kenti yapacağız. İzmir’de kuracağımız şehir tiyatrolarıyla capcanlı bir şehir yaratacağız. Eski elektrik fabrikasını kazandırıp bir kültür vahası yaratacağız. Kültürel altyapımızı şehrimize yaraşır bir seviyeye taşıyacağız.

KÜLTÜRPAK BİR MÜZİK OKULUNA DÖNÜŞECEK

Kültürpark bir müzik okuluna dönüşecek. İzmir müzikleri alanında kendini yetiştirmek isteyen gençlere dersler vereceğiz. Zeki Müren de sizi görecek. Hıdırellez geceleri bir başka yaşanır. Bu büyülü eğlenceyi dev bir Hıdırellez Gecesi’ne dönüştüreceğiz. Müzeleri İzmir’e kazandıracağız. Bunun başında Batı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin yanısıra ilçelerde konsept müzeler kuracağız. Özel müzeleri de teşvik edeceğiz.

İZMİR’İN TURİZM POTANSİYELİNİ MUTLAKA GÜN IŞIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ

İzmir’in turizm potansiyelini gün ışına kavuşturacağız. Yemeklerimizi dünya markası haline getirip turizm enstrümanı olarak kullanacağız. Tarihi, bilimi, sporu, kültürü turizm enstrümanı olarak kullanacağız. İzmir’in turizmden aldığı payı birlikte büyüteceğiz. İzmir kruvaziyer turizmi için ana durak noktası olacak. Kongre turizminin ana merkezlerinden biri olacak İzmir. Sağlık turizmi yatırımcılarını davet ederek yatırım ortamı sağlayacağız.

HASTA YAKINLARI İÇİN MİSAFİRHANELER KURACAĞIZ

Halk sağlığına önem vereceğiz. Hastalanmış vatandaşlarımızın ve yakınlarının yaşamını kolaylaştıracağız. Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bakım gereken hemşehrilerimize tedavi sonrası bakım hizmeti vereceğiz. Hasta yakınlarının konaklaması için büyükşehir belediyesi misafirhaneleri kuracağız. Alerjik astım, KOAH gibi hastalar için doğal şifa parkını kuracağız.

İZMİR’İ YENİDEN TANITMAK İÇİN YOLA ÇIKACAĞIZ

İzmir’i yeniden tanıtmak için yola çıkacağız. İzmir’i yeniden konumlandıracağız. Üç kıtanın ticaretinde büyük rol oynayan İzmir’in küresel fırsatlardan yararlanması için kent bürokrasisinden yararlanacağız. Bunu gençlerimizle yapacağız. İzmir’i Akdeniz çanağının öncü kentlerinden biri yapacağız. Akdeniz kentleri yönetim ağını kuracağız. İzmir’i Avrupa kültür ve gençlik başkenti yapacağız. EXPO’ya yeniden aday olacağız ve mutlaka ev sahipliği yapacağız.

ALIM DESTEĞİNİ BİR MİLYARA ÇIKARACAĞIZ

İlçeler ve şehir merkezi arasındaki ekonomik bağları güçlendireceğiz. Kırsalı destekleme programlarını arttırarak geliştireceğiz. 12 yılda 470 milyon liralık alım desteğini bir milyara çıkaracağız. İhracat destek ofisleri kuracağız. Tüm ilçelerimizde haftada bir gün üretici pazarları açacağız. Bostanlı ve Balçova’ya ilave yeni organik pazarlar açacağız. Düşük fiyatlı ürün satış noktaları açacağız. Halk ekmek, halk et, halk süt, halk balık projelerini derhal hayata geçireceğiz. 134 bin çocuğumuza ulaştırdığımız sütü 250 bine çıkaracağız.

İZMİR DEMOKRASİ İLE NASIL BİR ZENGİNLİK YARATILDIĞINI GÖSTERECEK

Bütün bunları demokrasi ile yapacağız. Demokrasi yoksa bir kentin yaratacağı refah sadece bir seçkin zümreyi zengin eder. İzmir demokrasiyi en güzel uygulayan kent olacak. İzmir demokrasi ile nasıl bir zenginlik yaratıldığını gösterecek.

BÜYÜKŞEHİRİN BÜTÇESİ, HARCAMALARI, GELİRLERİ CEBİNİZDE OLACAK

Dört farklı mekanizma ile belediye cebinizde uygulamasını hayata geçireceğiz. Kararlar cebinizde olacak. Öneri ve katkılarınızı da cebinizden ulaştıracaksınız. Bütçesi, harcamaları, gelirleri her İzmirlinin cebinde olacak. İmar durumu cebinizde olacak. Demokrasiyi en gelişmiş teknolojiyle buluşturup en yaygın bir biçimde İzmirliye ulaştıracağız.

SEYYAR MAKAM İLE MAHALLELERE GİDİP ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ YERİNDE DİNLEYECEĞİM

Seyyar makam ile başlıyoruz. Düzenli olarak ilgili birim müdürleriyle mahallelere gidip hem mahallenin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz hem de tüm öneri ve şikayetleri yerinde dinleyeceğim.

MAHALLE İMECE MECLİSLERİ KURACAĞIZ VE..

Kent konseylerinin yanı sıra mahalle imece meclisleri oluşturacağız. Katılımcılığı şehrin kılcallarına yaymak için uygulayacağımız daha onlarca proje olacak. Karşınızda insan olarak duruyorum. Sizleri de seçmen olarak değil insan olarak görüyorum.

HEPİMİZ TEK TEK İZMİR’İZ

Doğduğumuz gün hangi partiye oy vereceğimiz, hangi düşünceye sahip olacağımız yazmaz. İşte ben sizlerin bu yanını seviyorum. Hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Her birinizi sadece insan olduğunuz için bağrıma basıyorum. Benim siyasetten anladığım da budur. Hizmetten anladığım da budur. Benim mega projem şu; tek tek herbirinizin fikriniz olduğunu biliyorum. Mega projem bu sevgiyle bilgiyle bu fikirle koskocaman bir ortak akıl, yürek, bir büyük İzmir yaratmak. Onun için hepiniz tek tek İzmirsiniz. Hepimiz tek tek İzmiriz. Sizi kalbimin olanca gücüyle kucaklıyorum. Bütün bu hikayeyi birlikte yazacağız.