Son iki haftada beş gazeteci saldırıya uğradı: Nedeni cezasızlık ve nefret dili!

Dilan Esen

Gazeteci Sabahattin Önkibar’ı Ankara’da darp eden saldırganlar yakalandı. Saldırganların 3’ü ile bu kişilere araç kiralayan 1 kişi Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. Önkibar’a yapılan saldırı gazetecilere yönelik saldırıların 5’incisi oldu. Gazetecilere yönelik bu yoğun saldırıları BirGün’e değerlendiren basın meslek örgütlerinin temsilcileri, “Gazeteciler dayanışmayla bu saldırıların önüne geçecektir” dedi.

CEZAİ YAPTIRIMLARI OLMALI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Her ne kadar kişisel saldırılar olarak lanse edilse de yaptıkları işten dolayı saldırıya uğradıkları çok açık. Yaşanan saldırıların arkasından cezai bir yaptırımın olmaması yeni saldırıların da önünü açtı” diye konuştu. İlk saldırının failleri cezalandırılsaydı, bir daha saldırı yaşanmayacağını söyleyen Durmuş, “Son dönemde gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerin itibarının kaybettirilmesi, ötekileştirilmesi, hedef haline getirilmesi bu saldırıların tetikleyicisi oldu” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Saldırılara karşı iki önerisi olduğunu açıklayan Durmuş, “Gazetecilik faaliyetlerini yürüttükleri için saldırıya uğrayan gazetecilere saldıran kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. İkincisi ise gazetecilerin kendi arasındaki dayanışmayla bu saldırıları püskürtebileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

AZMETTİRİCİLER BULUNMALI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş ise farklı görüşlerin halka ulaştırılmasını istemeyen iktidar partisinin gazetecileri hedef gösterdiğini söyledi. Hedef göstermelerin bilinçli olarak yapıldığını vurgulayan Güneş, “Gazetecilik mesleğini de terör faaliyeti olarak sunan bir anlayış göz konusu. Bu bakış açısıyla gazeteciler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Genellikle gazetecilere yapılan saldırıların failleri bulunamıyor ve azmettiricilere yönelik hiçbir çalışma yapılamıyor” dedi.

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Gazetecilere yönelik dayak timleri oluşturulduğunu ifade eden Güneş, “Bu kadar organize bir suç eyleminin emniyet tarafından yeterli derecede soruşturulmaması ve cezasızlık uygulamasına devam edilmesi çok acı. Basın müzesinde 66 öldürülmüş gazeteci var. Şimdi herhalde yeni bir gazetecinin eklenmesi bekleniyor. Birisi ölürse bunu seyredenlerin hepsi sorumludur” diye konuştu. Güneş son olarak, “Gazeteciler dayanışma içinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Son iki hafta içerisindeYeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, gazeteci İdris Özyol, Ergin Çevik ve Hakan Denizli saldırıya uğramıştı.