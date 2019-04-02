Son kapı geçildi!

Yerel seçimler bitti.

Henüz kesin sonuçlar açıklanmadı, ancak Türkiye bugün, 31 Mart’tan iyi durumda.

Daha sakin, daha huzurlu ve ferahlamış konumda! Üzerinden sanki bir yük kalkmış, omuzları dik, ileriye umutla bakıyor. Baharın o güzel ve sıcak duygularını yaşıyor… Gönlünde ve aklında açan çiçeklerle, ılık ılık esen rüzgâr ve pırıldayan gözleriyle Türkiye yeniden geleceğe hazırlanıyor…

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AKP iktidarı, ilk kez ciddi bir şekilde koltuktan düştü. Belki 1989’da ANAP’ın yaşadığı felaketi yaşamadı ama artık hızla tepeden aşağı ineceğinin farkına vardı. Mersin’de bir tabir vardır! “Mılığı düştü” derler. Yani, “yüzü, çehresi” bozuldu, karizması çizildi ve iktidardan gidişi hızlandı. 17 yıl boyunca iktidarının güç kaynağı olan İstanbul ve Ankara’yı kaybetmek kolay değil.

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İstanbul, dünya metropollerinden biri. Türkiye’nin en büyük finans gücüne sahip, uluslararası lobilerin cirit attığı yer, eşsiz bir rant diyarı… İnsan kaynağı sonsuz… Ülkedeki her 6 kişiden biri, İstanbul’da yaşıyor. Emeğin sömürüldüğü dipsiz kuyu!

Tarikat ve cemaatlerin cirit attığı ve bir o kadar da kayıt dışı ekonominin var olduğu bir kent. AKP siyaseti, bu rant düzeni ve kayıt dışı ekonomiyi bugüne kadar çıkarı için çok verimli kullandı. İnsanları çıldırtan trafiğe rağmen, yerel yönetimin gelirini yandaşlara peşkeş çekerek koltuğunu korudu.

Şimdi bu gücü kaybetti.

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Ankara başkent… Devlet burada. Türkiye siyaseti, buradan yönlendiriliyor.

Öykünen saltanatın sürdürüldüğü ve de Türkiye’de en borçlu olan bir kent. FETÖ’ye parsel parsel satılmış, kaçak saraylar ve ihtişamlı ama zevksiz binalarla Cumhuriyet kimliği bozulmuş bir başkent.

Ankara AKP’nin elinden gitti.

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AKP/MHP bu kez seçim stratejilerini yurttaşı korkutma/ yıldırma üzerine kurguladılar. En büyük yanlışları da seçmeni tehdit etmeleriydi!

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Ekonomik çöküntü altında inleyen, açlıkla karşı karşıya kalan insanlar, baskı ve tehditlerden korkmadılar… Aksine terörist yaftası vurulmasına da çok kızdılar!.. En kutsal değerleri olan inançlarının kullanılmasını kabul etmediler!.. Din tüccarlığı yapan, kendilerine oy verdiklerinde cennetin kapısının açılacağını söyleyenleri dışladılar!.. Beka sorunun AKP ve özellikle MHP için koltuk meselesi olduğunu gördüler!.. Meydanlarda söylenen her söz, insanların kulaklarını rahatsız etti, gönüllerinde ağır yaralar açtı.

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Her ne kadar AKP Genel Başkanı balkon konuşmasında; 24 Haziran seçimlerinde aldıkları oya yakın oy alındığını söylediyse de durum öyle değil.

Bir kere 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul’u kaybettiğini, MHP’nin oylarının çok düştüğünü, Adana, Mersin ve Antalya’da hezimete uğradıklarını dile getiremedi.

Bu seçim AKP için mağlubiyettir! 2014 yerel seçimlerinde 18 i büyükşehir olmak üzere 48 il belediyesini alan AKP, bu seçimde 16’sı Büyükşehir olmak üzere 40 belediyeyi kazanmıştır.

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Sonuç göstermektedir ki, demokrasiyi yok sayacak son kapıdan Türkiye çıkmamıştır!.. 2019 yerel seçimindeki yenilgi, kurucu değerleri yok sayan, parlamenter laik demokrasiye karşı olan 2023 AKP hedefine gidecek yolu tıkamıştır… Halkı can ve mal güvenliği telaşına düşüren AKP anlayışı, artık yurttaşa ağır gelmektedir! Laik demokrasiyi, adil paylaşımı, emeğe saygıyı, eşitlik, hak, hukuk ve adaleti isteyenler cesurca “yeter” diyerek sabırlarının sonuna geldiklerini göstermişlerdir!

Ve de sevinçlerini sosyal medyada Atatürk resimleriyle paylaşan insanlar da siyasilere ders olmalıdır!