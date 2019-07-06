Son kurbanı üç yaşında bir çocuk

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin koltuğa oturmasından beri ‘uyuşturucuyla savaş’ adı altında yürüttüğü yargısız infaz kampanyasının binlerce kurbanı arasına son olarak 3 yaşında bir kız çocuğu katıldı. Rizal eyaletinde yürütülen bir uyuşturucuyla mücadele operasyonunda Myca Ulpina Kateleen evlerine düzenlenen operasyonda vurularak öldürüldü.

Operasyonda baba, amca ve bir polis de öldü. Eski emniyet müdürü Senatör Dela Rosa “Bu tür operasyonlarda yan hasar kaçınılmazdır. Olur böyle şeyler” diyerek skandal bir açıklamaya imza attı. Ulusal Polis Sözcüsü Albay Bernard Banac, kızın babasının uyuşturucu satıcısı zanlısı olduğunu ve ilk ateşi açtığını, kızını insan kalkanı yapıp polise ateş ettiğini, iki ateş arasında kalan kızın öldüğünü iddia etti. Ancak Myca’nın annesi polisin anlatımını reddetti.

Gece ailece uyurken polisin hiçbir arama ya da tutuklama emri göstermeksizin aniden evi bastığını, pencereleri aşağı indirdiğini, kendisinin diğer üç çocuğuyla birlikte merdivenlerden yukarı koşarken Myca’nın babasıyla birlikte kaldığını anlatan anne “Bir kez daha söylüyorum. Myca insan kalkanı olarak kullanılmadı” dedi.