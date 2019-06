Sonun başlangıcı

31 Mart seçimini Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı baskıyla iptal ettiren AKP, büyük bir mağlubiyet yaşadı. Rakibi Binali Yıldırım’a 777 bin 581 oy fark atan İmamoğlu, 4 milyon 698 bin 782’sinin oyunu alarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu, “Artık İstanbul’da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır” dedi. İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

• İsraf ve kibir dönemi bitti: Çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye’de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek gizleyemezsiniz. Sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulası çıktığını duyurmak isterim. 31 Mart’tan bu yana yapılan haksızlığın hesabı o tanımladığım bir avuç insana kesilmiştir. Bu İstanbul’da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Artık İstanbul’da israf, şatafat, kibir, ötekileştirme, ön yargı dönemi bitmiş, kardeşlik, sevgi dönemi başlamıştır.

• Tüm İstanbullular kazandı: Türkiye’yi yakın coğrafyadaki başka ülkelere benzetmeye çalışan dünyaya da işin aslını öğrettiniz. 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Seçimi bir parti, bir grup, bir kişi değil, tüm İstanbullular kazanmıştır. Bunu şu an belki kimse hissedemiyor, göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul’u bana yeşil alanlarla doldurma seferberliğini vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi tüm İstanbullulara mahcup olmadan yapmaktan başka gündemim yoktur.

• Referans kâğıtlarıyla işe girme dönemi bitti: Bu seçim birçok önyargıyı da yok etmiştir. Artık ayrıştırma dönemi bitmiştir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık, millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışabilir. Parti merkezlerinden alınan referans kâğıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir.

• Yeni dönemi başlatmak istiyoruz: Ben şahsım adına seçim döneminde bana, aileme, partime yönelik sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Yeni sayfayı, yeni dönemi başlatmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Seçim öncesinde vatandaşa anlattığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim.

• Her şey çok güzel olacak: 31 Mart’tan sonra her şey çok güzel olacak demiştim, göreceksiniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul’da çok güzel olacak. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, yarından itibaren 16 milyon vatandaşımıza eşit davranacağımızı ilan ediyorum. İstanbul’a yeni bir başlangıç, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul’da her şey çok güzel olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı konuşmanın ardından Beylikdüzü’ne geçti.

***

Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun galibiyetiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından Ankara’da parti genel merkezinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

• Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor.

• Her şey Adalet Yürüyüşü’yle başladı. Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Hak, hukuk ve adalet dedik.

• Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, devletin bütün imkânlarını kullanmalarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.

• Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine artık saygı duymak zorundalar.

• Düşünen, filinta gibi genç bir çocuğumuz ‘Her şey çok güzel olacak’ diyor. Onun beklentileri karşılandı ve her şey çok güzel oldu.

• Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Artık hiçbirimizin önünde hiçbir engel yok. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiçkimseye kin beslemeyeceğiz. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz.

• Düşünün, CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır ve 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır.

***

Sonuçların belli olmasıyla birlikte Saraçhane’deki İBB binası önünde çok sayıda yurttaş kutlama yaptı. Kadıköy, Bağdat Caddesi, Taksim, Beşiktaş başta olmak üzere çok sayıda merkezde yurttaşlar konvoylar oluşturdu.

Tarihi fark dış basında

Dünya basını AKP’nin seçim yenilgisine geniş yer verdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son hafta sahaya indiği seçimleri yakından takip eden dış basın, seçim sonucunu Erdoğan’ın yenilgisi olarak duyurdu.

Erdoğan yenildi

İngiliz gazetesi Guardian, “Erdoğan’ın partisi seçimlerde yenildi” başlığı ile verdiği haberinde “Seçimler, Türkiye’nin kırılgan demokratik standartları ve Erdoğan’ın siyasi geleceği için bir sınav olarak görülüyordu. Bu yenilgi şimdi iktidar koalisyonu içindeki hizipler arasında güç mücadelelerine yol açacak. Sonuçlar hızlı bir erken seçimi tetikleyebileceğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Siyasi kumar geri tepti

Erdoğan’ın Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı haberler nedeniyle sık sık hedef aldığı Financial Times ise, Türkiye’nin muhalefeti İstanbul seçimlerini kazandı” başlıklı haberinde şunları dile getirdi: “Erdoğan’ın yaptığı bir siyasi kumar, İmamoğlu’nun büyük bir zafer kazanması nedeniyle olağanüstü bir şekilde geri tepti. İstanbul’un 16 milyonluk sakinlerine daha iyi hizmetler sunacağına ve yolsuzluk ve israfı azaltmaya söz veren İmamoğlu kazandı. Kampanyasını önce ‘terörizm tehdidi’ üzerine kurup sonradan değiştirmeye çalışan AKP ise kaybetti.”

İktidar vitrinini kaybetti

Amerikan Washington Post gazetesi ise haberinde “İmamoğlu’nun zaferi, onlarca yıldır iktidar partisinin kontrolünde olan İstanbul’un el değiştirmesine sebep oldu. Bu kayıp Erdoğan için oldukça acı vericiydi, zira İstanbul onun evi. İstanbul’da doğup büyüdü ve siyasi hayatı burada başladı. Mega projeler için bir vitrindi ve iktidar bu vitrini kaybetti” değerlendirmesine yer verdi.

***

Akşener: Seçimin kazananı millet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yenilenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Akşener, “Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir” diye konuştu.

***

Temelli: İttifakı geliştireceğiz

İstanbul’da yeniden yapılan büyükşehir belediye başkanlığının ilk sonuçlarını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Seçmenin tepkileri sandığa yansıdı. Toplum barıştan yana olduğunu ve barış istediğini söyledi. Barış tercih edenler kazandı. Bundan sonraki süreçte, seçimde sandığa yansıyan demokrasi ittifakını geliştireceğimizi düşünüyoruz. Demokrasi ittifakının geliştirilmesi için çalışacağız” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı: “Bugünün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur. Nokta.”