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22.05.2019
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Sophie Turner ‘GoT’un son sezonu yeniden çekilsin’ kampanyasına tepki gösterdi: Saygısızlık

GoT dizisinde "Sansa Stark" karakterini canlandıran Sophie Turner, dizinin son sezonunun yeniden çekilmesi için başlatılan imza kampanyasına tepki gösterdi.

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Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’un son sezonu ve finalinin izleyiciler tarafından beğenilmemesi üzerine dizinin oyuncusu Sophie Turner’dan açıklama geldi.

Dizide “Sansa Stark” karakterini canlandıran oyuncusu Sophie Turner, “Game of Thrones’un son sezonu yeniden çekilsin” şeklinde başlatılan imza kampanyasını “saygısızlık” olarak değerlendirdi.

Söz konusu kampanyanın “10 yıldır diziye harcanan emeğe ve son sezon için 11 aydır çalışan ekibe saygısızlık” olduğunu ileri süren Turner, “Herkes aklındaki finali görmek istedi ancak insanlar görmek istedikleri şey olmadığında harcanan çabaları yok saydı, bu saygısızlık” yorumunda bulundu.

Oyuncu Turner, eleştirilerin dozu olmadığını ifade ederek, Game of Thrones’un ruhuna da aykırı bir tutum sergilendiğini dile getirdi. Turner, ilk sezondan bu yana şaşırtıcı finallerle bugünlere gelen dizi için izleyicilerden emeğe saygı duymasını beklediklerini ifade etti. 

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