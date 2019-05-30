Soru: Kaç sigortalı var? Cevap: Söyleyemeyiz

TÜİK, ankete dayalı Hanehalkı İşgücü Araştırması yoluyla araştırma yapıp her ay anket sonuçlarından tahminlerde bulunarak Türkiye işgücü piyasası verilerini açıklarken; İŞKUR ve SGK kayıtlara dayalı veriler sunuyor.

Bu nedenle işgücü piyasası açısından TÜİK, SGK ve İŞKUR verilerinin bir arada değerlendirilmesi önem taşıyor. Ancak SGK düzenli olarak kamuoyuyla paylaştığı sigortalı çalışan sayısını 5 aydır kamuoyuyla paylaşmıyor. SGK aylık sigortalı sayısı istatistiklerini, Aralık 2018’den bu yana açıklamıyor. Yani 2019 yılına ait tek bir veri bile kamuoyuyla paylaşılmadı. İŞKUR ise şubat ayı verilerini yayımladıktan sonra silmişti.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Murat Bakan, SGK’deki skandala ilişkin şu yorumu yaptı; “Ülkemizin en büyük bütçeli kuruluşlarından biri olan, 2018 yılı geliri 381 milyar TL olan, aktif sigortalılar, emekliler ve bağımlılar dahil toplam 70 milyon insana hizmet veren ve kayıtlı istihdamla ilgili en büyük ve en geniş veri tabanına sahip olan; işe giriş ve ayrılma bildirgeleri elektronik ortamdan ulaştırılan, primleri tahsil eden, emekli aylıklarını ödeyen ve 33 binden fazla çalışanı olan SGK, aylık sigortalı verilerini gizleyerek saygınlığını ve güvenilirliğini zedeliyor.”