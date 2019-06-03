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03.06.2019
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Soruşturma geçiren seçim kurulu başkanları 23 Haziran’da da görev yapacak!

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan, ancak seçimlerin iptal edilmesiyle birlikte haklarında soruşturma başlatılan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları, seçim müdürleri ve seçim personelinin 23 Haziran’da yenilenecek seçimlerde de görev yapacağı yönünde karar aldı.

YSK’nın kararı, Şişli ilçe seçim müdürü Hatice Çelebi’nin 30 Mayıs’ta gönderdiği ve “Soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleriyle yeniden seçime gidilecek olmasının doğru olup olmadığı” konusunda görüş talep ettiği dilekçeye yanıt olarak alındı.

YSK’nın kararında seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanmış olan genelgeye atıfta bulunuldu ve “İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelge’de belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi” dendi.

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YSK İstanbul seçimini neden iptal etmişti?

31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yaklaşık 13 bin oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı.

Ancak YSK, AKP’nin itirazını haklı bularak sandık kurullarının kanuna aykırı olarak belirlendiği kanaatine varmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip yenilenmesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili açıklamalarında sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı olarak atandığını ifade ederek “İşte hırsızlık buradadır” demişti.

Sandık kurulu başkanlarının ve personelinin atanması, ilçe seçim kurulları tarafından gerçekleştiriliyor.

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