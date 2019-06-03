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03.06.2019
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Soruşturma geçiren seçim kurulu başkanlarına ‘göreve devam’ kararına CHP’den tepki

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden?” dedi.

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermesine tepki gösterdi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?” diye sordu.

Soruşturma geçiren seçim kurulu başkanları 23 Haziran’da da görev yapacak!

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