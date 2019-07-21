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21.07.2019
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‘Soruşturmaları durdurun’

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Antalya Tabip Odası üyelerine, sağlıkta şiddete karşı yaptıkları “görev yapmama” etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kepez ilçesinde kaymakamlık soruşturmaya izin vermedi. Soruşturmaların takipçisi olacaklarına yönelik Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Nursel Şahin basın açıklaması yaptı.

3 Nisan’da gerçekleştirilen “görev yapmama” eyleminin yurt genelinde yapıldığı ancak soruşturmaların sadece Antalya’da açıldığına değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Elbette ki kabul edilemez bu durumla ilgili Antalya ve Merkezi düzeyde oluşturulan sağlık bileşenleri birlikteliği olarak ortak tutum belirlendi. İlk olarak Antalya İl Sağlık Müdürü ile görüşme gerçekleştirildi. Sağlık Müdürü ile yapılan görüşmede yaptığımız etkinliğin yasa dışı olmadığını bu nedenle yasa dışıymış gibi gösterilemeyeceğini ifade ettik. Başlatılan soruşmaların acilen sonlandırılması gerektiği Sağlık Bileşenleri katılımcıları tarafından iletildi. Olumlu geçtiğini düşündüğümüz görüşmede sağlık müdürü soruşturmaların sonlanması için çaba göstereceğini belirtti. Aynı gün Sağlık Müdürlüğü önünde tüm bileşen temsilcileri konuşma yaparak soruşturmaları kınadılar.”

Antalya Tabip Odası açıklamada, Antalya genelinde soruşturmaların tamamının resmi olarak ortadan kalktığı bilgisine ulaşana kadar gelişmelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

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