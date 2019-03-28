Sosyal belediyecilik örneğini sergiledik

KARDELEN KOCATÜRK

Tekirdağ’ın merkez ilçesi 2012 yılında Süleymanpaşa ismini aldı. 2 yıl boyunca başkanı olmayan bir belediye olarak varlığını devam ettiren Süleymanpaşa için 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı yarışına girildi.

73 mahalleden oluşan bu belediye için yapılan yarışta ilk başkan olarak CHP’den aday olan Ekrem Eşkinat seçildi. Süleymanpaşa’nın gerçek bir belediye olabilmesi için belediye binası inşa edildi, gerekli olan araç gereçler, iş makineleri sağlandı ve bir ekip oluşturulup kısa sürede örgütlenme tamamlandı. Ardından altyapı çalışmaları başladı.



CHP Süleymanpaşa Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat ile Süleymanpaşa Belediyesi için bugüne dek neler yaptıkları ve nasıl bir gelecek düşündüklerini konuştuk. Eşkinat, belediyeyi sıfırdan kurduklarını belirterek, “Oturacak ne bir koltuğumuz ne de başımızı sokacağımız bir binamız vardı. Bunları sağlayıp altyapı çalışmalarına giriştik. Birçok alana dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz” dedi.



YEŞİL ALANI DÖRDE KATLADIK



Süleymanpaşa’da 5 yıldır belediye başkanlığı yapan Eşkinat, “Önce 610 kilometre altyapı ağı kuruldu. Bunun içinde su hattı yapıldı, yağmur suyu giderleri tamamlandı. Kanalizasyonun artık denize değil, arıtma tesisine atıldığı bir sürece geldik. Tabii ki böyle bir altyapı çalışması yapılırken bütün yollarımız perişan oldu. Yolları da yeniledik. Şehirdeki yeşil alanı dörtte katladık” diye konuştu.



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ÇOCUK BELEDİYESİYİZ



Sosyal belediyeciliğin gereği olarak yurttaşların ihtiyaçlarına çözüm olacak adımlar attıklarını ifade eden Eşkinat; kadınlar, gençler ve çocuklar için bugüne dek gerçekleştirdikleri çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Hamile anneyi aylarına göre destek beslenme paketleri ile başlayan bir dönem, bebeğin doğumu ile hoş geldi paketi ve arkadan çocuk projeleri. Bu çocuk projelerinin içinde Trakya’nın en büyük sivil toplum örgütü, 8 bin üyesi ile çocuk kulübümüz var. 8 bin çocuğumuz burada örgütlü ve kendi aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Kendilerine ait bir mekânları var. Burası ciddi anlamda bir çocuk belediyesi, UNICEF’in çocuk belediyesi ilan ettiği 14 belediyeden biriyiz. Çocuk ruh sağlığı merkezi açtık. Bu merkezde hem ailelere hem de çocuklara psikolojik olarak destek verdik. Bunun dışında çocuk oyun alanları oluşturduk. Kreşler açtık, bunların yanı sıra yaşlılarımız için gündüz bakım evleri kurduk. ”



“Tam bir sosyal belediye olduk” diyen Eşkinat, kurdukları aş eviyle her gün 850 eve aş ulaştırdıklarını, ikinci el giysi mağazası kurduklarını ve böylece ihtiyacı olan yurttaşların giysi ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Eşkinat, “Biz ‘Bu şehirde aç ve açıkta kimse kalmayacak’ dedik, dediğimizi de yaptık. ” ifadelerini kullandı.



İki gençlik merkezleri kurduklarını da söyleyen Eşkinat, “Bu merkezlerden bir tanesinde öğrenciler çamaşır, kütüphane gibi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. İkinci merkezimizi ise alternatif sahneye dönüştürdük. Müzik, sanat, spor, aklınıza gelebilecek her türlü etkinliği bu ikinci merkezde gerçekleştiriyoruz” dedi.



ŞARAP FESTİVALİ VE ŞENLİKLER



Trakya’daki diğer paydaşlarla birlikte ortaya çıkardıkları Trakya markasıyla Türkiye’nin tek uluslararası standartlarda şarap festivalini yaptıklarını belirten Eşkinat, düzenlenen 4 festivalde 30’a yakın madalya kazandıklarını aktardı. Trakya’nın şarabını Amerika’ya, Japonya’ya ihraç ettiklerini belirten Eşkinat, “Bağcılığın buradan gelişebileceğini gördük, bunun üzerinde çalıştık, sonucunda da başarılı olduk. Ayrıca Trakya markamızla köfte şenliği yapıyoruz. Hem markamızı tanıtıyoruz hem de yurttaşlarımızla iyi vakit geçiriyoruz” dedi.



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50 YILLIK PLAN YAPTIK



Ülkedeki en büyük sorunun yarınların planlanmaması olduğunu vurgulayan Eşkinat, “Bunu eğitimde de görüyoruz, işsizlikte de, tarımda da… Biz önümüzdeki 50 yıl için plan hazırlıyoruz. Dört temel vizyonumuz var” diye konuştu.



Eşkinat, bu dört vizyonu şöyle aktardı: “Birinci vizyonumuz tarım. Burada tarım giderek kan kaybediyor. Bunu bizim tekrar canlandırmamız lazım. Artık çiftçimize alım garantili ekim yaptıracağız. Hem üretim hem de tüketim kooperatiflerini teşvik edeceğiz. İkinci vizyonumuz üniversite. Nüfusun yüzde 15’i üniversite gençliğinden oluşuyor. Öğrencilerimizin burayı tercih etmesi için gerekli altyapıyı kurmamaya çalışıyoruz. Üçüncü vizyonumuz burası bir liman kenti. İki büyük limanımız var. Bu limanları en aktif şekilde kullanarak şehre katmadeğer getirmek istiyoruz. Süleymanpaşa’yı bir lojistik merkez yapmak istiyoruz. Son vizyonumuz ise buranın kültür ve sanatın merkezi olması. Bu şehir sanatçı çıkarsın, yazar çıkarsın, düşünen insanlar çıkarsın, hayalimiz bu.”



Eşkinat, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm yurttaşları sandığa giderek kentlerine ve yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırdı.