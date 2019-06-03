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03.06.2019
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Sosyal Demokrat lider istifa ediyor: Koalisyon sallantıda

Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinde ciddi oy kaybına uğrayan Alman Sosyal Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Andrea Nahles istifa edeceğini açıkladı. Hükümet ortağı CDU ise koalisyonun etkilenmemesi çağrısında bulundu

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) Avrupa Parlamentosu ve Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinden alınan yenilginin ardından SPD’deki tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

SPD Genel Başkanı ve Parti Meclis Grup Başkanı Andera Nahles her iki görevinden de ayrılma kararı aldı. Nahles yaptığı açıklamada, “Meclis grubu içindeki tartışmalar ve parti içinden gelen tepkiler bana bu görevleri yapmaya devam etmem için gerekli desteğin artık var olmadığını gösterdi” dedi. Nahles pazartesi günü Parti yönetimine, salı günü ise SPD Meclis Grubu’na istifasını açıklayacağını ifade etti.

Nahles’in görevini bırakacağını ve tüm siyasi faaliyetlerine son vereceğini açıklamasına ilk tepki, SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’den geldi. Alman haber ajansına (dpa) konuşan SPD Genel Başkan Yardımcısı Stegner, kararı saygıyla karşıladığını belirterek, “Son günlerde ve haftalarda parti içindeki tavır, Sosyal Demokrat değer yargısının bir parçası olan dayanışma ruhuyla bağdaşmıyordu” dedi.

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Koalisyonda korku

Hükümet ortağı CDU ise Nahles’in istifa kararının koalisyon hükümetine olumsuz yansımaması uyarısında bulundu. Parti yönetiminden yapılan açıklamada, “Tüm CDU’lular hükümetin devamına yönelik katkı sunmaya hazır olmalı” ifadesi yer aldı.

Muhalefetten istikrar vurgusu

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Nahles’in istifa kararını saygıyla karşıladığını belirtti, ancak onu istifaya götüren süreci eleştirdi. Politikanın bu kadar “Gaddar” olmaması gerektiğini belirten Bartsch, “Belki hepimiz bu konuya biraz kafa yormalıyız” dedi. Yeşiller eşbaşkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck de yaptıkları ortak açıklamada, siyasi istikrar vurgusu yaparak, SPD’nin bir an önce yeni liderini belirlemesini istediler.

73 yıl sonra büyük güç kaybı

SPD Avrupa Parlamento seçimlerinde Almanya’da yüzde 11,9 oranında oy kaybına uğrayarak yüzde 15,4 oy almıştı. CDU/CSU yüzde 27,9 oranında oy almıştı. CDU/CSU 2014 yılına göre yüzde 7,5 oranında oy kaybetmişti. Bremen Eyalet Meclisi’nde yapılan seçimlerde ise SPD 73 yıl sonra hezimete uğramıştı. SPD 73 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkamamıştı. Bu sonuçlar SPD içinde yoğun tartışmalara neden olmuş, Genel Başkan Nahles eleştirilmişti.

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