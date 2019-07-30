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30.07.2019
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Sosyal medya, depresyon belirtilerini artıyor

birgun.net birgun.net

Yeni araştırmalar gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanın artmasıyla depresyon belirtilerinin de arttığını gösterdi.

‘Depresyon ve ekrana bakma süresi ilişkisinin gençlikteki etkisi’ adı verilen çalışma, sosyal medya kullanımı ve depresyon arasındaki bağlantıyı inceledi. Çalışmanın bugüne kadar bu konuda yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu bildirildi.

Vice.com sitesinin haberine göre, Kanada’daki 3 bin 826 lise öğrencisi ile 4 yıldan uzun bir süre yapılan anket sonucunda, araştırmacılar özellikle gençlerde; sosyal medyada, televizyon izlerken veya internette zaman harcarken geçirilen her bir saatin yalnızlık, hüzün veya umutsuzluk gibi depresyona yakalanma belirtilerini arttırdığını ortaya koydu.

Ayrıca, kızlarda ve daha düşük sosyo-ekonomik bir sınıftan gelenlerde daha şiddetli depresyon belirtileri gözlendi.

Genç yaşlarda yaşanan depresyonun akademik ve kavramsal bozukluk, kişilerarası iletişimde eksiklik gibi sorunlara neden olduğu, bunun da düşük özgüven ve intihar eğilimlerine yol açabildiği belirtildi.

Habere göre, 2020 yılına kadar depresyon gibi akıl sağlığı sorunlarının, gençler arasında en fazla ölüm nedeninin olması bekleniyor.

​‘Depresyon ve ekrana bakma süresi ilişkisinin gençlikteki etkisi’ Jama Pediatrics dergisinde yayımlandı.

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