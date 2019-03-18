18.03.2019
Anasayfa SEÇTİKLERİMİZ

Sosyal medya şirketleri, cami katliamı paylaşımlarını engelleyemiyor

birgun.net birgun.net

Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların zanlısı Brenton Tarrant’ın çektiği video görüntülerini ve saldırıyla ilgili paylaşımları engellemede zorlanıyor.

Yeni Zelanda’da camiye silahlı saldırı: En az 49 ölü!

BBC Türkçe’nin haberine göre, Facebook Yeni Zelanda’daki olayın birinci gününde videonun 1.5 milyon kopyasını sildiklerini açıkladı.

Facebook, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu kopyaların 1.2 milyonunun yüklenme aşamasında engellendiğini söyledi.

Teknoloji şirketi ayrıca montajlanmış videoları da kaldıracağını açıklamıştı ancak bu videolara halen internette ulaşılabiliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerinin olaya yanıtları konusunda “daha fazla soruyu” yanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Ardern “Bu medya platformlarının çok daha geniş bir erişimi var. Bu Yeni Zelanda’nın çok ötesinde” dedi.

Yeni Zelanda’daki en büyük telekom şirketi Spark NZ Reuters’a açıklamasında saldırı videosunu yayan “düzinelerce” siteye erişimi durdurduklarını söyledi.

Yeni Zelanda polisi videonun artık “sakıncalı yayın” sınıfına alındığını, yaymanın ya da videoya sahip olmanın bir suç olduğunu açıkladı.

Saldırının videosunu yayan 18 yaşındaki bir kişi Yeni Zelanda’da dava edildi. Eğer suçlu bulunursa 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İlginizi çekebilir:  Haftalık kültür sanat ajandası: Ne izlemeli, ne okumalı, nereye gitmeli?

Twitter ve YouTube gibi sosyal medya şirketleri de kullanıcılar tarafından yüklenen videonun kopyalarını takip ediyor ve siliyor.

Ekşi Sözlük yazarının ‘Yeni Zelanda’ paylaşımına inceleme

Bazı oyun siteleri üyeleri saldırganı övdü

Washington Post gazetesinde çıkan bir habere göre YouTube platformunda videolar saniyede bir oranında paylaşılıyordu.

Reddit de “watchpeopledie” (İnsanları ölürken izleyin) isimli bir tarışma forumunu video paylaşıldığı için engelledi.

Steam oyun ağını yöneten Valve de üyelerinden gelen ve saldırganı anmak isteyen 100’den fazla övgü mesajlarını kaldırdı. Bazı kullanıcılar saldırganın ismini ve resmini kullanarak kendi profillerini değiştirdi. Kimi üyeler ise biyografilerinde saldırının görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya sitelerinin videonun dolaşımını engelleyememesinin Yeni Zelanda’da farklı sonuçları da oldu.

Piyango şirketi Lotto NZ sosyal medya sitelerinden bütün reklamlarını çektiğini açıklarken ASB Bankası da buna benzer bir adımı düşündüklerini söyledi.

Ülkedeki endüstri örgütleri üyelerine paylaşılan içerik konusunda sorumluluk almayan bu tür platformlarla “ilişkili” olmak isteyip istemediklerini soran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Christchurch’teki olaylarda mikrosaniyede tüketiciyi hedefleyen site sahipleri niye aynı teknolojiyi bu tür içerikleri engellemek için kullanmıyor sorusu doğuyor” denildi.

Önceki haberBrexit anlaşması aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TEKNOLOJİ

Japonya, yer altı örnekleri için Ryugu asteroidi üzerinde krater açacak

birgun.net -
Japonya'nın, geçen ay Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, asteroit üzerinde...
Devamını Oku
GÜNCEL

KONDA, bu yıl ilk kez anket açıklamayacak

birgun.net -
Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, ilk kez her seçim öncesi perşembe günü paylaştığı...
Devamını Oku
İlginizi çekebilir:  Bu hafta 9 film vizyonda
DÜNYA

Belçika istihbaratından ‘aşırı sağ silahlanıyor’ uyarısı

birgun.net -
Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Haftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları

birgun.net -
Fujifilm X Club Türkiye’nin Facebook grubu ve BirGün dayanışmasıyla gerçekleştirilen Haftanın En...
Devamını Oku
SEÇTİKLERİMİZ

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

birgun.net -
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan...
Devamını Oku
TEKNOLOJİ

WhatsApp’a 2 yeni özellik geliyor

birgun.net -
1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,770TakipçiTakip Et
8,356AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Sosyal medya şirketleri, cami katliamı paylaşımlarını engelleyemiyor

SEÇTİKLERİMİZ birgun.net -
Sosyal medya şirketleri Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta Cuma günü iki...
Devamını Oku

Brexit anlaşması aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacak

DÜNYA birgun.net -
İngiltere'de parlamento başkanı, Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanmayacağını açıkladı....
Devamını Oku

Atatürk büstlerine silahla ateş açan şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL birgun.net -
Adana'da iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotof kokteyli...
Devamını Oku

Mozambik’teki tufanda ölü sayısı “1000’i aşabilir”

DÜNYA birgun.net -
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, yaşanan sel, heyelan ve kasırga gibi doğal afetler...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen 8 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki...
Devamını Oku

Rusya’da “sahte haber” kararnamesi onaylandı

DÜNYA birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki “sahte haberlerin” engellenmesine yönelik kararnameyi imzaladı.
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi