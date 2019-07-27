Sosyal medyada doğa katliamı tepkisi: #KazdağlarıHepimizin

Sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketi ile maden çıkarma faaliyetleri kapsamında binlerce ağacın kesilmesine tepki gösterildi.

Sanat dünyasından ve siyasetten birçok isim de kampanyaya katılarak, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına son verilmesini istedi.

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Havzası’nda Kanadalı şirket Alamos Gold’un yerli taşeronu olan Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamlarının ardı arkası kesilmemişti. Yaklaşık 1 yıldır devam eden ağaç katliamları Çanakkale halkı tarafından protesto edilmişti. Halk, çıkarılacak altını işleme sırasında kullanılacak siyanürün Çanakkale’yi, Çanakkalelileri ve gelecek nesilleri tehdit altında bırakacağına dikkat çekilmişti.

‘Kazdağları Kardeşliği’ adlı Twitter sayfasında ise, Kirazlı’da bölge halkının nöbete başlayacağı duyuruldu. Saat 09:00,13:00 ve 17:00’da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndan araç kaldırıldığını duyuran söz konusu sayfa paylaşımına, “Gelecek kişilerin yiyeceklerini yanlarında getirmelerini, gece nöbete kalacak kişilerin çadırlarını da getirmelerini rica ederiz” notunu düştü.

“Çanakkale halkı Kazdağları’na sahip çıkıyor” denilerek başlatılan dayanışmada ayrıca, Atikhisar Barajı su havzasındaki siyanürlü maden arama faaliyetlerine de “Dur” denilecek. Sosyal medyadan çok sayıda ünlü isim de Çanakkale’de başlatılan ‘su nöbeti’ ve ağaç kıyımlarına tepki gösterdi.

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili başta TEMA Vakfı olmak üzere birçok STK harekete geçerken, CHP’li 26 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Florası, faunası ve çeşitliliğiyle dünyanın doğal ve kültürel mirası #KazDağlarıHepimizin



Yanındayız @ckalebelediye ☘️ pic.twitter.com/PPRnamBkOJ — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) July 27, 2019

Kaz dağları maden arama yeri değil Oksijen alma yeridir!

Nimettir!

Yaşam pınarıdır!

İda ‘dır ,Sarıkız’dır,Olimpos ‘dur!#KazdağlarıHepimizin — atademirer (@atademirer) July 27, 2019

Çanakkale halkı yaşamsal önemi olan suyuna sahip çıkmak üzere “Su Nöbeti” başlatmıştır. Kazdağları; florası, faunası, endemik bitkileri ve mitolojik önemiyle dünyanın doğal, kültürel mirasıdır, hep beraber sahip çıkalım. #KazDağlarıHepimizin #SuNöbeti — Mert FIRAT (@mert__firat) July 27, 2019

Bu nasıl bir zihniyettir?

Dünyanın en iyi 2. oksijen kalitesine sahip olan Kaz dağlarını nasıl bu hale getirirsiniz ?

İzni veren kim ? Kimsiniz siz ?

Bu ülke kimsenin malı değildir!

BU BİR KATLİAMDIR!

Lanet olsun bu Cehalete,

Yazıklar olsun bu Vicansızlığa. #KazdağlarıHepimizin pic.twitter.com/KAr1ns7Nns — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 27, 2019

Geleceğimiz olan çocuklarımızdan çağrı var…

Bu gelecek bizim #KazdağlarıHepimizin 💕🌲



Yer: Kirazlı Köyü-Balaban Çeşmesi Mevki pic.twitter.com/EefHy9rXI1 — Çanakkale Belediyesi (@ckalebelediye) July 27, 2019